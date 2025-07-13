名校面試班老師鬧爆學生片網上瘋傳　ViuTV男星睇唔過眼狠批

香港的小朋友想入讀名校一向競爭激烈，有不少家長很早便開始為他們的子女舖路，而訓練小朋友面試技巧絕對有助考入名校。近日網上流傳一段短片，指是名校面試班，片中可見有接近10名小朋友圍圈坐，正在進行一些名校面試技巧訓練。不過片中的老師所作所為就備受爭議，惹來網民的關注與討論。

網上流傳一段被指是名校面試班的片段。(Threads截圖)

片段一開始就聽到一名老師在批評那班小朋友說：「喂咩事呀呢班同學，我未試過有班同學做得咁差架喎。」之後該名老師便繼續批評說：「點會有人出門口講早晨呀，出門口係講拜拜架嘛。」表現出極度不滿的態度。接着鏡頭一轉便去了另一段片，有一名小朋友在喊，該名老師即鬧爆：「冷靜未呀？你喊乜嘢呀？都唔知你點樣生活呀咁樣？小學又喊日日都喊，冷靜未呀？我都係嗰句你再喊真係唔好嚟喇。我點幫你啫究竟？我真係對你最後一次警告喇吓，你喊足十幾堂喇已經，我知你咩原因喊，今日係最後一堂，ok？」

片段中有小朋友因為喊而被老師鬧爆。(Threads截圖)

有網民轉載了該段片並出post表示：「呢啲「面試班」都係呃飯食嘅啫 搵啲小朋友嚟鬧幾鬧 就有家長送錢俾佢洗😹 而家做小朋友真係慘絕人寰 小朋友有情緒喊下都好正常 大人都需要釋放壓力啦 同埋出門口講早晨有咩問題 見到看更都會講早晨啦 我鍾意同人講咩都得啦 洗你話啱唔啱」。此post隨即惹來不少網民的熱議，ViuTV旗下男藝人以及P1X3L成員歐鎮灝，亦有留言表示：「咩事啊，呢位老師同學校，如果你冇耐性嘅，不如唔好做老師，因為你連自己都未搞掂。」對該老師的言行也看不過眼。

歐鎮灝 (ig圖片)

歐鎮灝 (ig圖片)