曹格16歲兒子曹三豐官宣拍拖！　狂貼親密照引網民哄動

曹格兒子曹三豐「官宣」拍拖公開女朋友親密照。馬來西亞華人歌手曹格（Gary）曾為流行於中華地區的歌星，憑《Superwoman》、《世界唯一的你》、《背叛》走紅，台灣、香港、大馬地區、中國內地等都有他的足迹。2014年他與兒子曹三豐，女兒曹華恩一同參加內地真人騷節目《爸爸去哪兒2》，成功展現了他的好爸爸形象，而觀眾也被這位「後生靚仔」的小朋友曹三豐迷倒。



曹格與兒子曹三豐，女兒曹華恩一同參加內地真人騷節目《爸爸去哪兒2》。（網上圖片 / 《爸爸去哪兒2》）

曹格個仔曹三豐真係好可愛。（網上圖片 / 《爸爸去哪兒2》）

曹格個仔曹三豐真係好可愛。（網上圖片 / 《爸爸去哪兒2》）

想不到，眨吓眼就到了曹三豐拍拖年齡，他近日在小紅書post出妹妹曹華恩與一名女生的照片。很多網民就哄動起來，問另一位女生是不是他的女朋友，但曹三豐就表示，那位是表弟的女朋友，原來只是烏龍一場。

曹三豐分享與妹妹及一名靚女合照。（小紅書圖片）

其後曹三豐解釋不是他的女朋友。（小紅書圖片）

未幾，即將踏入17歲的曹三豐似乎想澄清這場「烏龍」，就在小紅書上分享了與一名後生靚女的親密照，有她坐在曹三豐腿上攬着脖的，也有曹三豐嘟嘴向她索吻的，十分親暱。網民又追問：「這是你的Girl Friend？」曹三豐就回答：「YES」，毫不含糊地大方認愛。又有網民稱呼曹三豐的女朋友為「舅媽」，起初曹三豐並不理解，其後才有網民回覆，指曹三豐叫Joe，他的女友就是「Joe媽」，亦即是「舅媽」的同音。

呢位先係曹三豐女朋友。（小紅書圖片）