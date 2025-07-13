前兩大TVB當家小生內地妻同框被指撞樣　網民：一個加工廠出來的

現年55歲的陳浩民和45歲的林峯，分別是TVB不同時期的當家小生，私底下兩人交情甚篤，繼早前兩家人同遊香港迪士尼後，近日又相約到郊外享受親子樂，放風箏、騎單車，度過溫馨時光。不過，兩位太太蔣麗莎和張馨予的一張合照，竟意外成為網民討論焦點。

陳浩民和林峯兩家人早前相約到迪士尼玩。（小紅書）

最近又相約去郊遊，關係非常好。（小紅書圖片）

陳浩民和林峯一向都是圈中出名的「顧家男」，即時幾忙都不會冷落太太及小朋友，而兩位太太也甚多相似之處，同樣來自內地，且都是模特兒出身，樣靚身材好，難怪特別投契。繼之前同遊迪士尼後，近日兩個家庭又相約一起去郊外親親大自然享受親子樂，蔣麗莎在社交平台分享道：和我們一起與大自然來約個會吧！快樂多巴胺…風箏、騎車，親子樂！」

兩位爸爸十足大細路。（小紅書圖片）

兩位媽咪好少女。（小紅書）

大人小朋友都玩得開心。（小紅書圖片）

大人小朋友都玩得開心。（小紅書圖片）

相中，眾人暫時放下忙碌的工作，盡情享受大自然，陳浩民和林峯舉住風箏，笑容燦爛像大細路一樣，至於兩人太太蔣麗莎和張馨月則穿著少女感十足的裝扮，合照時親密相依宛如閨蜜。然而，這張合照卻引發網民熱議，有人留言：「不好意思，我能說Ada（張馨月）感覺跟你越來越像了嗎？」、「美顏功能強大」、「一個加工廠出來的」；也有人幽默調侃：「一個瘋狂讓老婆生孩子，一個天天念叨對方前任，難怪關係好」。 但最無辜都是佘詩曼，有網民突破盲腸表示：「如果佘詩曼在那就太有意思了，一個前男友，一個關係也很親密的朋友」，讓她意外「躺槍」。

張馨月。 (張馨月微博)

蔣麗莎。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

佘詩曼意外「躺槍」。

佘詩曼意外「躺槍」。（IG@charmaine_sheh）

陳浩民當年與佘詩曼的戀情傳得熱烘烘。（電視畫面）