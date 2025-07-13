億萬華姐冠軍開箱Hermès超級限量款　家中手袋收藏總值過百萬

近年經營美容生意有聲有色的楊秀惠（Vivien）經營自家美容生意，短短幾年已經賺過億港元！楊秀惠向來都是Hermès迷，家中亦收藏不少系列包括Mini Kelly 2、Mini Lindy、鱷魚皮Constance 、Birkin 25 、Kelly 28等，而日前她在個人社交平台分享開箱片，與粉絲分享她首次購入的Hermès系列中超級限量款Kelly en Désordre。

楊秀惠向來都是Hermès迷。

楊秀惠分享開箱片，並寫下：「My first Hermès blue box – Kelly en Désordre Q0 Vert Mangrove Blue box bliss unlocked!」。楊秀惠坐在店內，職員從盒中拿出戰利品Kelly Desordre，秀惠馬上拎起展示細節，並孭起包包對著鏡頭自拍，看得出非常滿意！不少圈中人岑麗香、宋熙年都留言讚好，亦有網民大讚手袋好好看，甚至有人留言問包包價錢，似乎都想收藏埋一份。

楊秀惠。

靚女闊太！

據知，今次秀惠收藏的Kelly Desordre是經典 Kelly袋的變奏版，Kelly袋最普通版，市場炒價一般都近20萬，相信這個限量版必定是天價！若非貴賓也很難有機會入手，其實今年3月楊秀惠就試過與粉絲進行瘦身挑戰，呼籲女士們記錄自己身體變化，而身為Hermès忠粉的她，更準備了Hermès禮物送給參加者，出手大方！

楊秀惠分享開箱片。

孭起包包對著鏡頭自拍。

楊秀惠一向有品味！