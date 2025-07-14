型男分享「戒色」生活爆紅　原來是Tyson好兄弟曾獲古董車做禮物

戒丁男spoonrealiam( William ) 5月時發起戒丁。（IG圖片）

最終成功戒丁60日。（IG圖片）

為了提高辦事效率，網友「spoonrealiam」於5月初時發起「NoFap NoJerk off 」（簡單來說即是戒色）並每日拍片報告，「spoonrealiam」表示其實也曾試過戒色，但只維持了26日，而今次目標是撐過30天。戒丁男第二日分享影片時，表示戒丁行動已被家人發現，甚至按讚其影片，雖然有感尷尬，但亦明白醜婦終須見家翁，於是決定豁出去。戒丁男表示人生第一次手淫是在小學二年級，當時有師兄以Pokemon卡誘惑，從此令他踏上不歸路，而人生最高打丁紀錄暫時是一日6次。

本身是Tyson好兄弟兼工作伙伴。（IG圖片）

去年Tyson所送的生日禮物。（IG圖片）

戒丁男的帖文在Threads或IG引起不少討論，而Tyson Yoshi與其老婆Christy亦不時有點讚，事實上，戒丁男William是Tyson工作伙伴兼好兄弟，負責拍片以及平面設計，去年William生日時，Tyson更送上豐田古董車，日前亦有飛到意大利出席其婚禮。而早前出發婚禮前，William先飛到上海，搵女朋友重置其戒丁大計，如他所說，撐過了30日，最終在60日破戒。 除了與Tyson合作外，William 另一身份是悠久歷史的時裝品牌rojol第三代主理人，背景大有來頭，其洋服店開設在半島酒店。