翟威廉認為「紅姐」不會發生在香港：當係性資源咁睇香港係唔缺乏

藝人翟威廉昨日（13日）出席邵氏劇集《執法者們》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動，他接受訪問時被問到現今是各行業的「寒冬」，涉及各行各業的他又有否受到影響。翟威廉回覆《香港01》指自己都有做不同的行業：「我自己都做唔同行業，有賣清酒，又幫手做啲飲食，又做下啲拍攝。咁問下如果而家香港呢幾年個情況，咁我認為就開始越嚟越難啦，做演員就因為嗰個製作呢就縮減咗，咁所以作為演員除咗可以拍攝之外呢，好多都會去發展其他唔同事業。」

邵氏劇集《執法者們》於紅磡一商場舉辦的宣傳活動

翟威廉昨日出席邵氏劇集《執法者們》的宣傳活動。(胡凱欣 攝)

翟威廉指其實身邊的朋友都會出去教一些不同的技能：「可能係教做戲、教樂器等等，呢個我覺得都可以發展嘅，咁每個藝人其實有好多唔同嘅長處啦。」而自己就主要是賣清酒，除了影視業外，連飲食業都是寒冬：「賣酒嘅話就最緊要係睇住個市道啦，而家飲食行業因為比較難做，所以作為賣酒呢，可能要諗多啲唔同嘅方法去推舉下唔同嘅酒，或者推舉唔同商品。」

翟威廉指其實身邊的朋友都會出去教一些不同的技能。(胡凱欣 攝)

翟威廉自己就主要是賣清酒。(胡凱欣 攝)

翟威廉講到自己的工作時坦言會接不同的工作，之前拍落的劇集播出會繼續做，除此之外亦會去拍攝其他的節目：「咁而家嗰個風氣呢其實就放寬好多啦，咁既可以拍呢度嘅製作，有陣時就可以上下內地拍唔同嘅製作啦，或者香港本土呢啲製作呢都可以參與下。」實行多方面的接工作。除了電視劇外，翟威廉都有留意到TVB多了很多不同類型的綜藝節目：「有女神節目啊嗰啲都好好睇，咁我覺得呢啲綜藝節目可能跟住落嚟，都會係香港電視上一個趨勢。」而他被問到自己會否也想參與這些真人騷時，他坦言以前藝人拍攝真人騷都有難度，因為對真人騷不太熟悉：「咁但係經歷過韓國興玩真人show，而家香港都好多真人show嗰個製作個設計都好成熟。（自己都想拍真人騷？）真人show籃球嗰啲我ok嘅，運動啦！有時有啲真人show如果佢係可以用得著我本身嘅技能嘅，譬如係跆拳、日文或者係音樂show嗰啲我覺得ok嘅！」

翟威廉講到自己的工作時坦言會接不同的工作，之前拍落的劇集播出會繼續做。(胡凱欣 攝)

至於被問到有否留意網上新聞紅人「紅姐」時，翟威廉表示：「有啲人性嘅嘢呢我哋平時唔覺啊，突然間顯露咗出嚟呢大家都好震撼！作為男人都會去反省下嘅。」他表示見到這麼多男士都「咁衝動咁渴求」，要考慮是否：「呢樣嘢嗰個資源實在太大令佢哋難揾到女伴呢，咁呢個可能係一個社會問題。」

翟威廉都有留意網上新聞紅人「紅姐」。(胡凱欣 攝)

異性緣甚旺的翟威廉被問到如果去夜店會否遇到偽娘，他表示在香港應該沒見過：「反而你話係同性戀嘅人，我又識好多嘅，但係偽娘，我認為香港呢，佢嗰個如果你當係性資源咁睇，香港係唔缺乏嘅，所以可能冇遇到呢種狀況。所以我諗就係大家都大開眼界啦呢件事所以我諗就係大家都大開眼界啦呢件事，所以如果真係遇到嘅話呢我諗要真係小心啲。（如果自己遇到？）尊重嘅，佢嘅決定，佢鐘意點樣演繹佢人生呢係佢自由，下次見到佢禮貌地拒絕咁。」

異性緣甚旺的翟威廉被問到如果去夜店會否遇到偽娘，他表示在香港應該沒見過。(胡凱欣 攝)

被問到如果遇上好像紅姐般「死纏爛打」會怎樣時，翟威廉則指：「所以就係唔好去。我都覺得係嘅網絡上嘅所有嘢呢都要好小心，我不嬲係唔鐘意喺網絡上發展任何嘅關係，我不嬲都係老派少少。咁所以我認為最好就係親身認識嗰個人，之後先至談任何下一步發展關係。」他認為網上發生的都不要相信，因為自己難分真假：「網上嘅嘢就一概都假，見到真人先講。」