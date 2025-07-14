櫻桃琥珀劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

櫻桃琥珀陸劇，改編自同名小説。有曾璐作為編劇，張開宙為執導，由趙今麥、張淩赫領銜主演的一套以青春成長為題材的電視劇。趙今麥與張淩赫繼《度華年》後再度合作，今次他們從古裝劇的“前世”轉換到現代劇的“今生”設定，讓大批粉絲對這對情侶檔充滿期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

櫻桃琥珀電視劇情大綱

少女林其樂（趙今麥飾），小名櫻桃，生活在群山電建工地，家庭幸福美滿，而蔣嶠西（張淩赫飾）因為父母將他視作早夭哥哥的替身，父母對他寄予厚望，性格孤僻並冷漠，童年缺乏溫暖，直到九歲時，蔣嶠西轉學，成為櫻桃的同學並逐漸融入櫻桃的圈子，櫻桃一家給予他的關愛成為他童年中少有的溫暖，而櫻桃也成為他除了表哥外，另一個重要的依靠。

隨著劇情的推進，這群孩子因為種種原因逐漸分散，各自開始體驗成長的苦澀與挑戰，櫻桃也開始觸碰父母以外的世界，而多年後，他們在省實驗學校重聚，共同度過了學業拼搏的三年青春時光，並準備搭入人生的下一階段。

然而，正當前途光明的蔣嶠西突然選擇不告而別，獨自前往香港照顧因事故臥床的表哥。櫻桃則鼓起勇氣去尋找蔣嶠西，最終成功找回了他。經歷了多重考驗後，兩人的命運羈絆日益加深，最終在眾人的祝福中結為美滿伴侶。

櫻桃琥珀播出時間｜最新追劇日曆

櫻桃琥珀電視劇幾時播？櫻桃琥珀一共有24集，由優酷網播放，會員每逢週一、週二、週三及週六更新兩集，週四、週五更新一集，SVIP會員首更3集，VIP會員首更2集。

電視劇櫻桃琥珀@Weibo

櫻桃琥珀演員

趙今麥 飾 林其樂

小名“櫻桃”，在電建工人家庭成長，原生家庭溫暖，性格樂觀堅韌。

電視劇櫻桃琥珀@Weibo

張淩赫 飾 蔣嶠西

數學天才，背負“早夭哥哥替身”的原生家庭創傷，性格孤僻並冷漠。

電視劇櫻桃琥珀@Weibo

董潔 飾 趙盛娟

電視劇櫻桃琥珀@Weibo

保劍鋒 飾 林海風