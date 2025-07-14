43歲富貴男神近照重拾昔日潮男帥氣　網民竟發現鞋裡內有乾坤？

現年43歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一子一女余初見同余初心，一家四口幸福美滿。前年余文樂出席活動時自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作時發病，所以減少公開露面，將重心放在幕後工作，並兼顧潮牌生意。不過最近余文樂已重啟開工Mode，繼早前拍攝TVB綜藝節目及現身公開活動外，又拍戲拍劇，全面復出幕前。日前，余文樂在成都被野生捕獲時，一身潮人打扮重拾昔日帥氣，但卻被網民一眼看穿鞋裡內有乾坤？

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（IG@sarah9_23）

余文樂一家四口。(IG圖片)

近日，有網民在成都太古里野生捕獲余文樂，並分享合照到社交平台。余文樂近年樣貌被指急劇退化，因此經常成為網民討論的話題，不少網民驚嘆這位昔日男神，如今只是40出頭，但顏值已嚴重崩壞，不禁讓人感到唏噓。不過，今次照片所見余文樂狀態明顯回勇，全身穿上自家品牌充當生招牌。

昔日的余文樂有樣有身材。(IG圖片)

余文樂近年常被指顏值大崩壞。(IG截圖)

余文樂早拍攝TVB綜藝節目。

余文樂早前現身深圳出席《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節灣區青年藝術薈》，更激罕登台獻唱！（微博@余文樂）

相中余文樂頭戴Cap帽、墨鏡，穿上灰色Tee搭配休閒短褲，展示出身上紋身，造型簡約有型，獲網民大讚「確實帥」；但也有眼利網民卻將焦點放在余文樂的鞋上，笑指對方鞋裡疑內有乾坤：「阿樂的內增高有點高哦」，引來其他人附和「確實，一眼」，意外令其身高（官方身高：178cm）引起熱議。

余文樂日前在成都被捕獲，狀態大勇。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

余文樂此行到成都實為其個人潮牌站店，吸引大批年輕粉絲到場支持，近距離一睹男神風采。而從另外網民片段所見，余文樂離開舖頭期間，有粉絲上前想合照，其工作人員以避免混亂為由婉拒，但余文樂卻主動停下腳步滿足對方，Nice到爆。

余文樂此行其實是出席自己潮流服飾品牌活動，店外吸引大批粉絲。（小紅書截圖）

期間有粉絲想與余文樂合照，但遭對方助手婉拒。（小紅書截圖）

余文樂卻主動停下腳步滿足對方。（小紅書圖片）