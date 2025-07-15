60歲失婚硬漢走出疑被戴綠帽陰霾　西裝Look型爆登台展現鐵漢柔情

現年60歲的鄭浩南於2022年自爆與結婚20年的前妻鮑愛玲（Elyn）婚變，更以「人財兩失」形容當時處境，並一度留下男兒淚，震驚全城。不過近年鄭浩南已走出離婚的陰霾，重新投入工作，除了拍戲外，更積極經營其社交平台當上美食KOL，以及獲邀四處登台，非常受歡迎。

鄭浩南之前在活動上透露自己的婚姻狀況有變，期間更講到眼濕濕，令人心痛。（資料圖片/梁碧玲攝）

鄭浩南年前因為與前妻鮑愛玲婚變，再次成為新聞焦點，兩人育有一子一女。（鄭浩南微博圖片）

鄭浩南如今積極投入演藝工作，早前以一身全白西裝亮相《拼命三郎》首映禮，身型Fit到爆！（資料圖片/葉志明 攝）

鄭浩南早前被影到與熱褲中女行街疑爆新戀情。（小紅書截圖）

近日，有網民分享鄭浩南一段登台影片，片中他大開金口獻唱《月半小夜曲》，雖然歌藝見仁見智，但無可否認的是已經60歲的鄭浩南，依然保持極佳狀態，身穿淺色西裝，身形挺拔穿出爆肌感覺，全身散發型到裂的男人味。由於鄭浩南以往演過不少經典反派角色，故予人有點惡的感覺，但其實他內心溫柔，獻唱期間抱起上前互動的小妹妹，並露出慈祥的笑容，展現鐵漢柔情一面。該網民寫道：「那個時代的男人還是會唱歌，西裝、硬朗，這是他留給時代的記憶，冷峻是他的外殼，但溫柔，是藏不住的鋒芒。」

近日，有網民分享鄭浩南一段登台影片，片中他大開金口獻唱《月半小夜曲》。（小紅書截圖）

60歲依然fit到漏！（小紅書截圖）

鄭浩南獻唱期間抱起上前互動的小妹妹，展現鐵漢柔情一面。（小紅書截圖）

鄭浩南憑電影《古惑仔》系列中司徒浩南一角而為人熟識，而他在《黑社會2以和為貴》中飾演的「加錢哥」阿武亦十分經典，故討論區不少網民改用其電影金句留言：「加多點錢，可唔可以唱多幾首」、「應該加錢」，又讚他「狀態很好」、「太帥啦，型男」、「還是很帥氣質還在」、「身材是真的fit」，足見鄭浩南魅力依舊。

身形挺拔。（小紅書截圖）

魅力依舊。（小紅書截圖）

鄭浩南異性緣旺盛，曾與昔日女神柏安妮拍拖四年，後來有傳鄭浩南為追求張曼玉，導致二人分手收場。鄭浩南有過兩段婚姻，1991年與日本女星大島由加利結婚，但因聚少離多，1995年宣布離婚。鄭浩南1999年於馬來西亞拍攝劇集時認識鮑愛玲，2002年結婚後，育有一子一女，並定居馬來西亞。不過，2022年鄭浩南回港出席電影《壹獄II 劫數難逃》殺青宴時，突然自爆婚變，人財兩失的他流下男兒淚說，言詞間更暗示對方有第三者，他透露疫情期間為生意留在內地多時，久未返大馬，導致夫妻感情生變，妻兒更加「失聯」，後來被妻提出離婚，只能透過律師溝通：「我很愛家人，在大馬所有房子甚至汽車，都沒有寫我的名字，現在只剩一間祖屋，我沒有想過這事情會發生在我身上，但不能怪人，是自己的命。」

鄭浩南曾與柏安妮拍拖4年。（影片截圖）

傳當年為追張曼玉致與柏安妮分手。（影片截圖）

鄭浩南年前因為與前妻鮑愛玲婚變，再次成為新聞焦點。（鄭浩南微博圖片）

儘管情路波折，但鄭浩南的事業常算順遂，入行40年的他曾在《香港01》專訪中表示，拍攝《愛神一號》期間經歷生日，自己才剛滿20歲。首部電影尚未拍完，新藝城的續約合同便發送到鄭浩南手上，而且依然記得正處港產片黃金時代，他的續約條件非常優厚：「簡單來說片酬歸片酬，稅金由公司負責，每月更有零用錢、住宿津貼，他們讓我住在New World Apartment，或者我自己買樓置的話由他們幫我供款，當然他們有一個限額。還有每年兩份來回的商務客位機票！」鄭浩南感嘆地續指：「所以我說我沒有涯過就是這個原因，只是有很多事情自己不懂得珍惜。」

鄭浩南與葉蒨文合作《愛神一號》走紅。（影片截圖）