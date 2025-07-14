鱷魚之吻｜葉念琛舞台劇新作　袁富華梁仲恆雙男主角演技神仙打架

當影視圈正值寒冬，鬼才導演葉念琛就選擇破格出招，首度「踩過界」進軍舞台劇界，並親自操刀編劇！他夥拍曾執導黃子華與潘燦良舞台劇《最後禮物》，並獲最佳導演提名的陳焯輝，雙劍合壁炮製話題之作《鱷魚之吻》。

葉念琛夥拍曾獲舞台劇最佳導演提名的陳焯輝，雙劍合壁炮製話題之作《鱷魚之吻》。（Instagram：the.winner.hk）

有葉念琛，當然唔少得「阿寶」！上周劇團率先公布「新阿寶」人選，由準影后談善言（阿談）接棒。預告片雖然沒有任何對白，但阿談一分鐘內已盡展多層次演技，加上宣傳主題句「權謀心計 鱷口藏刀」、「浮華易散 只爭朝夕」，暗示劇情或涉豪門鬥爭、爾虞我詐，火藥味撲面而來。

在影視界寒冬之際，葉念琛導演決定轉戰舞台劇界！（Instagram：yiplinsum）

有葉念琛，當然唔少得萬眾期待的「阿寶」，上周大會率先公布「新阿寶」由準影后談善言（阿談）接棒。（Instagram：the.winner.hk）

談善言在《鱷魚之吻》預告中，雖然沒有任何對白，但阿談一分鐘內已盡展多層次演技。（Instagram：the.winner.hk）

談善言憑《虎毒不》首度提名金像影后。（莫匡堯 攝）

今日官方再度出擊，揭曉兩位男主角卡士，堪稱「演技派神仙陣容」——其一是憑《翠絲》橫掃金像、金馬雙料最佳男配角、演技教科書級的老戲骨袁富華（Ben哥），在舞台劇界，他曾憑《攬炒愛情狂》一劇榮膺「最佳男配角」（喜劇／鬧劇）獎；而在電影界，Ben哥由《喜劇之王》「你唔係外賣仔」的黑幫頭目，到《翠絲》的跨性別人士、《叔．叔》的深情男同志，每次演出都令人驚艷，並曾獲第56屆金馬獎最佳男主角提名，實力毋庸置疑。

袁富華曾憑《攬炒愛情狂》一劇榮膺香港舞台劇獎「最佳男配角」（喜劇／鬧劇）獎。（資料圖片/梁碧玲攝）

Ben哥於《翠絲》飾跨性別人士「打鈴哥」，橫掃金馬、金像獎最佳男配角獎。（劇照）

Ben哥不僅是金像獎最佳男配角，亦曾憑《叔．叔》提名影帝！（資料圖片）

另一位男主角，則是香港演藝學院戲劇學院一級榮譽畢業（主修表演）、首部電影《媽媽的神奇小子》即獲金像獎最佳男主角及最佳新演員雙提名的梁仲恆（阿炳）！舞台劇出身的阿炳實力早備受肯定，本年初憑藉在《餐廳》中的演出，獲得了最佳男配角（悲劇/正劇）獎；月前在劇集《哪一天我們會紅》飾演粉絲後援會Admin，戲份雖少但討論度極高，觀眾大讚其演出富感染力。他最近更於內地巡演大型音樂劇《大壯王》，人氣持續上升，成功擄獲大批內地粉絲！

梁仲恆（阿炳）首次拍電影《媽媽的神奇小子》，飾演殘疾運動員蘇樺偉，即獲金像獎最佳男主角及最佳新演員雙提名。（資料圖片/葉志明攝）

本年初，梁仲恆憑藉在《餐廳》中的演出，獲得了最佳男配角（悲劇/正劇）獎。（Instagram：bing0606）

梁仲恆月前在劇集《哪一天我們會紅》飾演粉絲後援會Admin，戲份雖少但討論度極高，觀眾大讚其演出富感染力。（Instagram：bing0606）

梁仲恆最近更於內地巡演大型音樂劇《大壯王》，人氣持續上升，成功擄獲大批內地粉絲！（Instagram：bing0606）

海報上簡單寫著一句「袁富華 梁仲恆 爭峰對決」，再看二人表情已覺戲味十足，勢必上演一場精彩大鬥法。早前預告片花中，有神秘男人為阿談搽唇膏，究竟是Ben哥、阿炳抑或另有其人？觀眾要拭目以待！

早前預告片花中，有神秘男人為阿談搽唇膏，究竟是Ben哥、阿炳抑或另有其人？（Instagram：the.winner.hk）

雖然《鱷魚之吻》要到7月28日才正式優先訂票，但隨住三位準影帝影后級人馬強勢加盟，網民已引頸期待，留言：「OMG 好期待阿炳嘅演出！！！！」、「請問幾時可以訂票？」至於會否再有其他星級陣容，劇團尚未透露，相信好戲在後頭！