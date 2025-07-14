黃洛妍首次個唱挑戰電子結他送驚喜　自言愛唱歌到可以在XXX開唱

由天才製作、寶輝娛樂主辦，《2025.7 遇妍》演唱會已於昨晚（13日）在麥花臣場館圓滿完成，這個屬於黃洛妍（Janees）首次個唱全場爆滿，陳淑芬、樂易玲、陳欣健、陳友、尹光、葉子楣、譚俊彥、向海嵐、布志綸、上山詩鈉、周美鳳、林二汶、中年好聲音的羅啟豪、李佳、吳大強、丁文俊、顏米羔、劉洋和李金凱等均有到場支持，譚詠麟與曾志偉、蘇永康、陳展鵬與單文柔、楊千嬅與丁子高等送上花籃預祝演出成功。

由天才製作、寶輝娛樂主辦，《2025.7 遇妍》演唱會已於昨晚（13日）在麥花臣場館圓滿完成。(公關提供)

陳淑芬、樂易玲、陳欣健、陳友、尹光、葉子楣、譚俊彥、向海嵐、布志綸、上山詩鈉、周美鳳、林二汶、中年好聲音的羅啟豪、李佳、吳大強、丁文俊、顏米羔、劉洋和李金凱等均有到場支持。(公關提供)

陳淑芬、樂易玲、陳欣健、陳友、尹光、葉子楣、譚俊彥、向海嵐、布志綸、上山詩鈉、周美鳳、林二汶、中年好聲音的羅啟豪、李佳、吳大強、丁文俊、顏米羔、劉洋和李金凱等均有到場支持。(公關提供)

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黃洛妍（Janees）首次個唱全場爆滿。(公關提供)

黃洛妍在全晚演唱會中施展渾身解數，唱功出眾的她不單止在台上演奏拿手的小提琴外，更初試啼聲拿起電結他和樂隊一起「Jam歌」。黃洛妍先以英文歌《I have nothing》和《If I ain’t got you》為全晚演唱會揭開序幕，之後的《領悟》、《這一個夜》，《留低鎖匙》均叫現場觀眾掌聲不斷，她更請來了形容對方是伯樂的陳奐仁為特別嘉賓，二人一上台便擁抱及合唱了《閉目入神》。黃洛妍也和她另一批音樂人好友包括Cy Leo何卓彥 （口琴）、KJ黃家正（鍵琴）和 Timothy Sun孫頴麟（色士風），再加上她自己的小提琴，一起演奏了《李香蘭》及《你的名字我的姓氏》；及後她便挑戰彈電子結他演唱一段Medley，唱至中段她更邊唱邊走到台下與粉絲握手，她也有在台上獻唱首支派台歌《我們都是藝術品》，最後黃洛妍以一曲《Dear Myself》為演唱會畫上了完美句號。

黃洛妍在全晚演唱會中施展渾身解數，唱功出眾的她不單止在台上演奏拿手的小提琴外，更初試啼聲拿起電結他和樂隊一起「Jam歌」。(公關提供)

黃洛妍在全晚演唱會中施展渾身解數，唱功出眾的她不單止在台上演奏拿手的小提琴外，更初試啼聲拿起電結他和樂隊一起「Jam歌」。(公關提供)

黃洛妍更請來了形容對方是伯樂的陳奐仁為特別嘉賓，二人一上台便擁抱及合唱了《閉目入神》。(公關提供)

黃洛妍在演出後受訪時表示，雖然演唱會只有一場，但很享受在全晚表演，她笑言很喜歡唱歌，就算在後樓梯開唱也可以，黃洛妍說挑選出來獻唱的每一首歌都有她自己想表達的事，她希望能透過音樂和大家分享。見到那麽多圈中前輩寵愛錫她，她感到非常開心和慶幸，一路上遇到很多伯樂，自認是很幸福的小朋友。至於有關歌衫的性感度，她指演出前幾日才見到，但覺得很有型和有設計感，自己也已盡力 keep fit。

黃洛妍在演出後受訪時表示，雖然演唱會只有一場，但很享受在全晚表演。(公關提供)

黃洛妍笑言很喜歡唱歌，就算在後樓梯開唱也可以。(公關提供)