許軼Day新歌搵張蔓姿執導　同羊仔拍中二病MV：傾一陣就friend咗

女子組合COLLAR成員Day許軼，繼早前單飛推出首支個人單曲《Wait A Second》獲得好評後，昨日（14日）再推出第二首歌曲《hold on》，曲風以小清新為主，帶出天馬行空「中二病」的想法。為配合清新風格，Day特別找來張蔓姿為MV擔任導演，又專誠找來半歲大羊咩咩擔演對手戲，拍攝期間羊咩咩與Day一拍即合，令拍攝過程順利，難怪Day笑言十分榮幸。

女子組合COLLAR成員Day許軼，繼早前單飛推出首支個人單曲《Wait A Second》獲得好評後，再推出第二首歌曲《hold on》。

曲風以小清新為主，帶出天馬行空「中二病」的想法。

《hold on》由Nic Tsui監製、ADILE與 Shallyn M Kim編曲、甄敏延填詞，Day指第一次聽Demo時已瞬即勾起她「中二病」的想法，Day表示：「呢首歌其實有好多解讀，可以話係講一首situationship嘅歌，但自己對呢首歌解讀係幾『中二病』想法，例如：兩個唔同時空嘅東西，永遠見唔到大家；又或者，一棵細嘅樹畀一棵好大嘅樹遮住，永遠見唔到日出；又或者紅燈同綠燈，永遠無法正面望住大家。」可見Day思維的天馬行空。

《hold on》由Nic Tsui監製、ADILE與 Shallyn M Kim編曲、甄敏延填詞，Day指第一次聽Demo時已瞬即勾起她「中二病」的想法。

Day表示：「呢首歌其實有好多解讀，可以話係講一首situationship嘅歌，但自己對呢首歌解讀係幾『中二病』想法，例如：兩個唔同時空嘅東西，永遠見唔到大家；又或者，一棵細嘅樹畀一棵好大嘅樹遮住，永遠見唔到日出；又或者紅燈同綠燈，永遠無法正面望住大家。」

Day都幾天馬行空。

今次MV特色，除找來香港藝術家Heidi加插繪畫動畫之外，亦特別邀請張蔓姿為MV執導，二人首次合作即一見如故，Day更大讚對方：「一路有睇Gigi（張蔓姿）執導嘅MV，覺得佢拍嘅嘢全部都好靚，好鍾意佢嘅感覺同藝術風格，覺得佢好適合呢首歌，小清新風格得嚟又cool cool哋，第一次同佢傾合作已經好順利，佢內心都係cute cute嘅女仔，我哋大家言談甚歡。」

Day搵張蔓姿做MV導演，大讚對方：「一路有睇Gigi（張蔓姿）執導嘅MV，覺得佢拍嘅嘢全部都好靚，好鍾意佢嘅感覺同藝術風格，覺得佢好適合呢首歌。」

製作單位更特別為MV找來半歲大的小羊咩到場參與演出，期間Day更要與羊咩咩同框演對手戲，雖然埋位前，羊咩咩一度表現震騰騰，但經過一輪「相處」之後，Day與羊咩咩漸漸混熟，令拍攝過程順利，Day指：「隻羊喺MV度係一個重要角色，同羊合作，比想像中順利好多，雖然佢要一段時間適應，但佢適應咗之後真係好乖，佢好得意，而且又好細隻；當我哋傾咗一陣偈就friend咗，佢仲肯畀我摸，又願意同我坐得近啲。」

Day更要與羊咩咩同框演對手戲，雖然埋位前，羊咩咩一度表現震騰騰，但經過一輪「相處」之後，Day與羊咩咩漸漸混熟：「我哋傾咗一陣偈就friend咗，佢仲肯畀我摸，又願意同我坐得近啲。」

猶記得之前拍攝COLLAR團歌，Day亦曾經跟鸚鵡合作，今次再同羊演對手戲，問到Day會否抗拒跟動物合作？Day即表示：「好正呀，好有趣，今次係專登將隻羊運嚟拍攝現場，特別邀請佢嚟，好榮幸可以同羊合作。」