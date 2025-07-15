《聲秀》參賽者平均年齡20.6歲　混血兒身材火辣有地盤工努力追夢

結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的全新歌唱大賽《聲秀》，經過超過為期兩個月的海選及特訓，選出25 名平均年齡低於 21 歲（20.6 歲）的歌唱潛力新星，年紀最輕只有16歲，最大29歲，將於 7 月 20 日開始齊齊踏上《聲秀》舞台!

25位參賽者資料。

繼第二輪介紹了年紀輕輕的六位潛力新星，本周將再介紹另外五位參賽者包括胡子貝(Matt)、穎喬(Ziva)、張津銘(金鳴)、鄧偉謙(Theodre)及林錦興(小林)。今次介紹的五位選手,有人為了追尋歌手夢、幾經轉折及艱難都不介意!亦有人為了某些特別的原因(加入舞台劇/愛妻元素)、為音樂夢賦予了不一樣的意義。

1. 胡子貝 Matt 23 歲

現年 23 歲的胡子貝(Matt)自幼已報讀不少與音樂相關的興趣班，5 歲開始學鋼琴的他，高中時曾與志同道合的人一起夾 band，入讀大學後亦加入過合唱團，坐擁內地認證的十級鋼琴造詣的他，亦曾嘗試作曲。

Matt 現為香港城市大學建造管理研究生，當年他第一個參加的歌唱比賽為《南開大學十大歌手比賽》，可惜相關比賽及後因疫情取消；到了大二，Matt再戰同一個比賽，可惜幾經辛苦殺入 final 後、賽事再因某些原因突然取消；原本打算於大三時再接再厲的 Matt,當時因有份參加的大學合唱團水準超班，獲得遠赴北京、韓國、新西蘭等不同演出機會，因為分身乏術，Matt 大三那年並沒有參加任何歌唱比賽。到了大四,Matt 瞄準「第 31 屆十大歌手」，最終前後花了整整 4 年時間、才兜兜轉轉拿到屬於他自己的歌唱比賽冠軍；除了故事本身的曲折性夠吸睛、Matt 自身對音樂的堅持及驚人毅力亦令人大為讚嘆，Matt 亦笑言自覺每個人生階段都與音樂有連繫，自己亦有不斷追求音樂新目標。

籍貫江蘇的 Matt，雖然本身不太懂得講廣東話，但卻因為鍾情偶像張敬軒、決心要在廣東歌樂壇創出一片天！近年才開始學廣東話的 Matt，於複試時選唱了張敬軒的《隱形遊樂場》，除了歌聲悅耳動聽、廣東話咬字亦算合格，聽得出花了不少功夫在發音上，因而獲得不少正評，還有不少網民大讚樣子酷似蕭正楠的 Matt 靚仔。

胡子貝 Matt

胡子貝 Matt

胡子貝 Matt 睇張敬軒演唱會。

2. 穎喬 Ziva 29 歲

穎喬(Ziva)擁有丹麥和西班牙血統，不但天生美人胚子、身形線條一流，而且跳唱能力出色，曾是ViuTV選秀節目 20 強選手。為了成為歌手，現年 29 歲的 Ziva 走過不少冤枉路穎喬 18 歲畢業後，曾任網台主持，幾經努力終被賞識、被看中並獲得兩年主持體育足球節目的機會。之後,穎喬還曾擔任過兼職模特兒，並一直等待機會在舞台上一展實力所長。

據悉穎喬的媽媽以前亦曾參加過音樂比賽，但因受挫而不想女兒成為歌手；但熱愛音樂及跳舞的穎喬仍決定堅持追夢，並斷言即使面對阻止及再多的曲折,「仍然會選擇做一個藝人」。為了這個堅持，Ziva 一直沒有放棄任何可以唱歌的機會，翻看 Ziva IG，除發現有不少性感美照外，還有不少熱舞及唱歌短片，包括《一生幸福》、《海闊天空》、《記得》、《紅綠燈》等,其中一首清唱版本的《命硬》，更將 Ziva 獨特的甜美聲線展露無遺，更有網民留言大讚：「我這輩字聽過最美的歌聲」。

穎喬 Ziva

穎喬 Ziva

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3. 張津銘 金鳴 24 歲

24 歲的張津銘(金鳴)是遼寧人，自小已十分喜歡唱歌，高中畢業後因沒有考上瀋陽音樂學院大受打擊，認為自己不夠出色，故一度改為修讀郵輪乘務專業。金鳴大學三年級在吉林當兵時、因參加了部隊表演，從而再度發掘了對唱歌的熱誠及興趣！事緣一次在部隊晚會演出期間，金鳴因聽到台下不絕於耳的歡呼聲、而重燃了對唱歌的熱愛。

2023 年金鳴放棄了本身軍人的職業，毅然南下到深圳做流浪歌手，並以退役後獲得的退伍費支持自己的音樂夢！金鳴退役後參加過 20 多個歌唱比賽，當中更在 10 個比賽中獲得獎項，演唱及比賽實力均不容置疑之餘，並累積了一定的舞台經驗及實力。金鳴接受製作組訪問時曾坦言，以流浪歌手身份隻手追夢並不容易：「一個人南下追夢...不容易，沒演出就沒收入，有想過放棄但很熱愛音樂，內心火沒熄...」

張津銘 金鳴

張津銘 金鳴

4. 鄧偉謙 Theodre 24 歲

現年 24 歲的鄧偉謙(Theodre)畢業於美國戲劇院校，職業為舞台劇演員兼戲劇導師，擁有紮實及豐富的舞台表演經驗；今次參賽主要是希望能將最愛的音樂及舞台劇表演結合、擴闊夢想舞台。

Theodre 於海選及複試時先後獻唱了《吻別》及《葡萄成熟時》，兩首歌均展現了其獨特的聲線質感，配以紮實的舞台劇根底，其歌聲的「穿透力」及「感染力」自然令人期待。

鄧偉謙 Theodre

鄧偉謙 Theodre

5. 林錦興 小林 25 歲

現年 25 歲的林錦興(小林)，現職地盤工人，私下喜愛彈吉他，其 IG 幾乎全是其自彈自唱及翻唱歌曲的影片，包括《于是》、《二十二》、《我們的歌》、《以後別做朋友》等，但暫時來說全部都是普通話歌曲，令人更期待他廣東話歌曲的演唱實力。

以「好平凡嘅人」形容自己的小林，最大的個人特色除了是擁有磁性兼感染力十足的聲音，更是一名不折不扣的愛妻號，他在海選及複試期間，一再感激未婚妻在其背後默默支持，並曾忘情高呼:「老婆,我愛你！」而小林心儀的導師、無獨有偶亦是愛妻好男人代表吳浩康(Deep)，並坦言鍾情對方的歌唱風格。

林錦興 小林