方力申葉萱拍拖睇陳慧琳個唱細節見恩愛　老婆陀B後首曝光飄孕味

現年45歲的方力申於今年2月14日情人節，突然宣布與細14歲藝術家女友葉萱（Maple）在美國結婚，消息一出即成全城熱話。葉萱外形亮眼、才華橫溢，精通多國語言，曾多次舉辦畫展，更勇敢公開過往在韓國邪教的經歷，獲方力申全力支持。而在6月15日父親節當天，方力申在IG宣布將要做爸爸，他留言寫道：「我將要做爸爸了，祝大家父親節快樂。#itsawonderfonglife 我爸爸今年80歲，我祝爸爸身體健康，龍精虎猛。」他們即將三代同堂。

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

葉萱曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開自己的經歷（Netflix Asia）

方力申宣布將要做爸爸。(IG圖片)

方力申與老婆葉萱一直十分恩愛，日前兩人就被影到拍拖到香港紅館欣賞陳慧琳演唱會。有網民將拍到兩人的片段放到社交網上分享，以「兩人相差十四歲，卻相當恩愛！」為標題，留言寫道：「方力申攜手太太葉萱來紅館觀看陳慧琳香港演唱會，兩人年齡雖然相差十四歲，但能看的出恩愛有加。」片段中可見方力申與老婆葉萱打扮相當低調，方力申戴上口罩，他老婆葉萱則撓住他的臂彎，兩人並肩而行。今次亦是方力申宣布老先婆有孕後，葉萱首次現身被影到，不少網民都看得出她飄孕味。有網民的重點就落在方力申之上，指他的背影看來像一位大叔，又有網民發現他比老婆葉萱矮一些。

方力申與老婆拍拖睇陳慧琳演唱會。(香港趙大拿@小紅書)

方力申與老婆拍拖睇陳慧琳演唱會。(香港趙大拿@小紅書)

方力申與老婆拍拖睇陳慧琳演唱會。(香港趙大拿@小紅書)