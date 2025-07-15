Lucy李元元派成績表獲全班第二　幼稚園文盲脫胎換骨全靠一個人

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy），當中7歲大女李元元憑圓碌碌身形及搞笑舉止而大受歡迎，在IG坐擁52萬粉絲，去年9月正式入讀小學，成為「小學雞」，日前Lucy媽在IG公布李元元的成績表，原來李元元考獲全班第二！

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的長女李元元（Lucy）及細女李斐斐（Sucy）。（IG@lucy.is.good）

李元元（Lucy）轉眼已7歲。（IG@lucy.is.good）

李元元（Lucy）轉眼已7歲。（IG@lucy.is.good）

古靈精怪。（IG@lucy.is.good）

溫馨。（IG@lucy.is.good）

溫馨。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）做小學雞啦。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）校服出自港島熱門小學。（IG@lucy.is.good）

Lucy媽寫道：「報告返你哋個女係幼稚園係一個文盲，今年小一佢竟然考全班第二，我真係O咗嘴。想講返佢攞到好成績，完全唔關老母我嘅事，係我好好彩有一位好好嘅網民介紹咗一位超級鍾意教小朋友嘅伴讀書童（補習老師）俾我，每日放學一個鐘同佢讀書做功課溫習搞掂晒所有嘢🤟🏼最開心係經過房間成日聽到佢哋笑到格格聲，老師仲成日教埋晒啲無聊IQ題，所以我都好感謝呢位咁有愛嘅補習老師，簡直係我嘅救世主🤭」

全班第二。（IG@lucy.is.good）

曾獲「操行優良獎學金」。（IG@lucy.is.good）

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG@lucy.is.good）

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG@lucy.is.good）

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG@lucy.is.good）

李元元相當適應小學生活。（IG@lucy.is.good）

李元元相當適應小學生活。（IG@lucy.is.good）

由成績單可見，李元元獲得全班第2、全級第10，而操行方面就攞A-，曾獲「操行優良獎學金」，兩度奪得進步獎，以及參加音樂會演出，相當叻女！李元元幼稚園就讀跑馬地免費名幼聖瑪加利大幼稚園，去年9月入讀港島14校網熱門學校滬江小學，於1987年創辦，2016年度開始「一人一樂器」計劃，而李元元今年4月就曾登台演出，在管弦樂團伴奏下舉行演奏會，全程毫不怯場，台風出眾更相當爆笑。

李璨琛大女李元元登上舞台，廿多人管弦樂團伴奏下舉行演奏會。（Threads@becarefullee）

李璨琛大女李元元毫不怯場。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元毫不怯場。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元演奏相當忘我投入。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元演奏相當忘我投入。（IG@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）去年6月幼稚園畢業。（IG@lucy.is.good）