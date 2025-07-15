中年2選手女兒畢業　學霸姿態入讀百年傳統名校

《中年好聲音》自推出以來大受歡迎，不少中年再追夢的參賽者，《中年好聲音2》第五名，現年38歲，參賽時被封大魔王的安雅希（Maggin），當時表示自己是一位單親媽媽，轉眼女兒已經小學畢業，更以學霸成績入傳統名女校。



參賽時被封大魔王的《中年好聲音2》第五名安雅希（Maggin）。（資料圖片）

安雅希話天上嘅爸爸好鍾意呢首歌。

安雅希係點擊王第二位，當中更有三首歌勁吸逾60萬Views，成績不俗。

陳芷盈與安雅希合唱《你瞞我瞞》獲得高度評價。

安雅希參賽時報稱是英文主播，同時亦是一位單親媽媽，當時育有一名已經讀高小的女兒Rainy。轉眼間Rainy已經小學畢業，安雅希日前上載女兒穿上畢業袍的照片，暴風式長高已亭亭玉立，更透露她成功入讀傳統名校：「Congratulations to my babe girl 順利入咗英華女🏆❤️多謝青松小學陳校長，中文老師魏助、英文老師梁助、班主任梁老師及徐Sir及各科老師悉心教導及栽培，令Rainy成長為更優秀的自己❤️莫愁前路無知己，天下誰人不識君.路雖遠 行將至 展翅高飛吧✊」

安雅希公開囡囡的樣子。（IG：@magginann）

安雅希女兒小學畢業成功入讀傳統名校。（IG：@magginann）

安雅希女兒小學畢業成功入讀傳統名校。（IG：@magginann）

安雅希女兒就讀位於屯門的青松小學，她曾透露女兒成績相當不錯：「家長日攞到成績表，全班排名第一，全級二十，老師好欣賞你，以你為傲。媽咪希望你繼續努力，為你感到驕傲。」而她成功入讀的，是百年歷史位於中西區羅便臣道的傳統名校英華女學校，亦是歷史最悠久的女校之一。該校多年來孕育不少傑出女性，當中著名校友有梁藝齡、雨僑、導演張婉婷、著名堪輿學家麥玲玲等。

安雅希女兒已經亭亭玉立。（IG：@magginann）

安雅希女兒已經亭亭玉立。（IG：@magginann）

安雅希女兒已經亭亭玉立。（IG：@magginann）