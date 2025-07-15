蘇慧倫7場巡演在廣州完美落幕　耳機出問題粉絲神救援讓她感動

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫，發行睽違五年的全新專輯《輕重Aftersun》，展開《就說給我聽》巡迴演唱會，從上海出發，走過杭州、台北、武漢、北京、成都，最終站於日前在廣州完美落幕，七場演出場場收穫滿滿好評，為她出道35週年留下意義非凡的里程碑。

蘇慧倫《就說給我聽》巡迴演唱會最終站 昨日於廣州完美落幕。(公關提供)

蘇慧倫演唱會如同時光隧道 帶著大家回顧青春回憶。(公關提供)

許多歌迷表示追這麼多年第一次看蘇慧倫眼唱會 巡迴多場塞爆滿滿歌迷朝聖。(公關提供)

廣州場以《追得過一切》、《傻瓜》、《抬頭紋》展開序幕，全新的開場歌單讓粉絲驚喜不已，蘇慧倫說：「小巡迴最後一場，讓我感受一下廣州的熱情！」現場立刻想起滿滿的尖叫聲，也有粉絲大喊自己「場場全勤」。而廣州場更加碼演唱《我一個人住》的粵語版本《我不是一個人住》，並以廣東話向大家問候聊天，讓當地歌迷感到相當親切，紛紛開始用粵語台上台下互相聊天。蘇慧倫有許多歌曲都能引發全場大合唱，《哭過的天空》、《被動》、《檸檬樹》、《鴨子》等經典歌曲，歌迷熱情的大合唱甚至蓋過蘇慧倫的歌聲！而成都場演唱《你會想念我嗎》時，歌迷齊聲大喊「會！」，讓她感動落淚一度唱不下去，粉絲們暖心接力唱完整首歌，也讓她十分感動。

壓軸場邀請丁噹擔任嘉賓 合唱〈失戀萬歲〉俏皮演出。(公關提供)

這次《就說給我聽》演唱會特別選在各城市的Live House舉行，能清楚看見歌迷的臉龐與眼神交流，蘇慧倫在走過這七場演出後，充滿感謝地向大家告白：「每一站都可以見到不同的朋友，也發現真的很多人是第一次看我的演出，真的很感動！」相當珍惜所有歌迷的蘇慧倫，特別在最終場細細地與每位觀眾視線交流並揮手，希望大家都能讓演唱會變成回憶中最美好的夜晚。而最終場的歌迷相當熱情，除了有粉絲衝上台送上手寫書法卷軸，讓她又驚又喜外，演唱會中途一度耳機出問題需下台調整，歌迷也自動自發地打開手機燈全場唱起《秋天的海》，讓場面倍感溫馨，歌迷的神救援也讓蘇慧倫再次上台時直喊：「你們好棒」！

蘇慧倫演唱會成都場收穫歌迷的大聲回應 惹的她感動落淚。(公關提供)

廣州場時，蘇慧倫特別邀請丁噹擔任驚喜嘉賓，兩人合唱經典歌曲《失戀萬歲》，合唱後兩人擁抱獻上愛，丁噹甚至親吻蘇慧倫臉頰，讓蘇慧倫害羞又笑說：「你真的太活潑了！丁噹給我熱情、自信、奔放的感覺，只要在她身邊就會忍不住想跳舞！」，不常跳舞的蘇慧倫，在現場起鬨下也即興跳了兩步，俏皮可愛的一面擄獲歌迷們的心。而丁噹也獻唱她的熱門歌曲《猜不透》，更預告8月16日將於深圳舉辦《夜遊》演唱會，期待有機會再與大家見面。

蘇慧倫演唱會獻上滿滿經典歌曲 每每歌曲響起便收穫尖叫聲。(公關提供)

演唱會就像走進時光隧道中，不僅有新專輯的歌曲，也有許多屬於蘇慧倫與歌迷間的青春回憶，從歌曲中感受到彼此的成長。蘇慧倫說：「音樂是一件很神奇的事，一首歌唱了這麼多年，但在唱的瞬間，有沒有把你們拉回某個記憶？這些歌連結著我們的情感。」最後演唱會結束開燈散場時，歌迷遲遲不肯離開直喊「蘇慧倫加班」，蘇慧倫不敵滿場歌迷的熱情呼喊，又再拿起麥克風重返舞台，再次上台演唱成名曲《鴨子》，要大家「啊哈～回家！」，歌迷才心滿意足地回家，為《就說給我聽》巡迴演唱會畫下最溫暖的句點。