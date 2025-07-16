奇情谷｜曾展望挑機話直播李金凱如廁　反被串：我敢試你們敢播？

TVBPlus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，日前（14日）一集主題為「生命鬥士」，請來《中年好聲音3》參賽者李金凱擔任嘉賓。

日前（14日）一集《奇情谷》主題為「生命鬥士」，請來《中年好聲音3》參賽者李金凱擔任嘉賓。(節目截圖)

日前（14日）一集《奇情谷》主題為「生命鬥士」，請來《中年好聲音3》參賽者李金凱擔任嘉賓。(節目截圖)

李金凱10歲時因觸碰高壓電而失去雙臂，他並未因此失去對生活的熱情，反而更樂觀積極面對人生。李金凱自言樂天知命性格遺傳自父親，節目中提到李父在巨變後，還去跳民族舞，被身旁人質疑是不是「瘋了」，李金凱解釋說︰「爸爸告訴我，越是這個時候，你越不能在乎別人的看法。你必須轉移注意力讓自己生活下去，輕鬆快樂任何時間都不能少。」令他深受感染。不單活在當下，父親還不斷鍛鍊李金凱生活技能，例如放工會專登遲返家，迫李金凱學懂生活技能，用紙生火、煮飯燒柴及上廁所等，都是靠此學會。

李金凱10歲時因觸碰高壓電而失去雙臂，他並未因此失去對生活的熱情，反而更樂觀積極面對人生。(節目截圖)

李金凱自言樂天知命性格遺傳自父親，節目中提到李父在巨變後，還去跳民族舞，被身旁人質疑是不是「瘋了」。(節目截圖)

節目中還問到李金凱如何去洗手間，他亦大方分享，更抵死的跟火火說：「如果你想知道，你現在就跟我上趟廁所。」曾展望還加了一句：「可以直播㗎！」富幽默感的李金凱還說：「我敢試，你們敢播嗎？」說完他就站起來示範如何脫褲子，原來是用一隻腳勾着另一邊的褲管來脫褲子，如廁後，穿回褲子的方法都很簡單。李金凱說會做個「一字馬」來慢慢穿回褲子：「像施一個一字馬就起來了，很簡單的，沒那麼複雜。」

李金凱被問到如何去洗手間，他亦大方分享。(節目截圖)

曾展望挑機話直播李金凱如廁。(節目截圖)

曾展望挑機話直播李金凱如廁。(節目截圖)

火火亦問到如果李金凱要大便的話可以怎麼辦，他則指這個很難描述，只可言傳，就是用「腳後跟」來處理，但他也稱因為現在有電動馬桶，所以用電動馬桶就好了。

火火亦問到如果他要大便的話可以怎麼辦。(節目截圖)