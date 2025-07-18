專訪｜薛家燕愛孫Julian表演慾強愛上台唱歌跳舞　不反對長大入行

現年75歲的薛家燕（家燕媽媽）8歲時已經入行做演員，1965年，年僅15歲的她與馮素波、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、王愛明及馮寶寶六位同是粵語片童星出身的演員結義金蘭成為「七公主」，按年齡排序她是「五公主」。2000年前後，因為經常主持兒童節目而被稱為「家燕媽媽」，2010年時又因為《復仇者聯盟3：無限之戰》無限寶石熱潮而再有「Captain Nancy」之稱。

現年75歲的薛家燕（家燕媽媽）8歲時已經入行做演員。(葉志明 攝)

最近家燕媽媽與品牌合作推出兒童護脊書包，她更趁機推出「Captain Nancy」掛飾。家燕媽媽與4歲的孫兒石汶栩（Julian）接受《香港01》專訪時，Julian一見到「Captain Nancy」的公仔就已經愛不釋手，拿在手上把玩。Julian被問到知不知道手上公仔叫什麼名字時，他即醒目的回答是：「Captain Nancy，嫲嫲」。家燕媽媽解釋Captain Nancy是發放正能量的：「畀啲小朋友就話呢，我哋要乖啦，要讀書勤力啦，聽爹地媽咪話啦，咁就變為Captain Nancy啦。」

最近家燕媽媽與品牌合作推出兒童護脊書包，她更趁機推出「Captain Nancy」掛飾。(葉志明 攝)

Julian一見到「Captain Nancy」的公仔就已經愛不釋手。(葉志明 攝)

對於今次推出「Captain Nancy」掛飾，家燕媽媽表示因為知道小朋友上課讀書要背很重的書本，她擔心重量會引致小朋友的脊椎骨出現問題，所以才會有合作的想法。至於選「Captain Nancy」是因為她能發放正能量及因為全世界都流行在袋上掛一隻公仔，更可以讓小朋友知道：「如果你乖呢，勤力讀書呢，聽Daddy媽咪話呢，就有個Captain Nancy個毛公仔啦。咁其實係畀家長佢哋鼓勵佢哋（小朋友）。」

家燕媽媽表示因為知道小朋友上課讀書要背很重的書本，她擔心重量會引致小朋友的脊椎骨出現問題，所以才會有合作的想法。(葉志明 攝)

至於選「Captain Nancy」是因為她能發放正能量及因為全世界都流行在袋上掛一隻公仔。(葉志明 攝)

家燕媽媽指Julian雖然只得4歲，但已經學會了不少東西，例如：跳舞、足球、打鼓、普通話及日語等。Julian更即時秀出日語：「お元気ですか？（你好嗎？）」其標準的日語發音令大家都驚嘆，除了日語，Julian的普通話及英文都同樣標準。家燕媽媽更指Julian英語熟悉的程度已經可以在餐廳為家人點餐：「嗰啲餐廳呢去到呢，佢見到個圖樣，咁佢知道食呢樣嘢，佢一睇到啲英文全部識得order。」Julian被問到是否懂得看餐牌上的東西時，他笑指：「係啊！（有幫嫲嫲揀嘢食？）係啊！」他知道家燕媽媽最愛吃牛扒及表示「嫲嫲很為食」。

Julian即場解鎖新技能，就是幫家燕媽媽拍攝照片。(葉志明 攝)

除了日語，Julian的普通話及英文都同樣標準。(葉志明 攝)

Julian除了言語能力強外，表演慾都很強，更即時表演跳「十字步」，家燕媽媽表示Julian的日程比她更緊湊：「佢仲上好多堂，佢嘅Schedule滿曬，打鼓、日文、普通話、足球、籃球、游水、踩單車等。」完全是入水能游，出水能跳。家燕媽媽間中亦有帶著Julian去玩，更有帶同他去登台，Julian亦非常醒目，在台上也無怯場，Julian見到自己沒份上台表演也會問媽媽：「點解請嫲嫲上去唔請我嘅？」家燕媽媽亦表示會趁機會訓練他的膽量，而自己創立的藝術中心目的亦不過如此。

Julian除了言語能力強外，表演慾都很強，更即時表演跳「十字步」。(葉志明 攝)

家燕媽媽表示Julian完全是入水能游，出水能跳。(葉志明 攝)

家燕媽媽今次推出「Captain Nancy」外，其實都有想過推出其他造型的公仔：「我諗住出『慈姑』嗰個皆大歡喜，你知唔知而家好多年青人都鐘意《皆大歡喜》，就算disco都播《皆大歡喜》嚟跳舞嘅。」她更指早前飛鏢世界盃港隊代表入場播《皆大歡喜》：「咁所以我諗慈姑係俾人哋一個團結一心有新轉機嘅一個力量，所以我會出慈姑。」除了「慈姑」外，家燕媽媽更想推出《食神》中她的造型及自己平時的造型公仔。

家燕媽媽今次推出「Captain Nancy」外，其實都有想過推出其他造型的公仔。(葉志明 攝)

家燕媽媽更想推出《食神》中她的造型及自己平時的造型公仔。(葉志明 攝)

家燕媽媽亦追趕上潮流，除了推出公仔外，更會推出盲盒，讓大家可以抽獎。對於自己有這麼多個著名角色，自己最喜歡的角色到底是那個？雖然她覺得很多個角色都很特別，但對《食神》中的角色就比較喜歡，因為角色至今都為人認識。家燕媽媽覺得在自己的演藝路上已經走了60多年：「可以係呢個過程裏頭出咗唔同嘅角色，都俾人哋有個深刻嘅印象同埋好嘅印象，能夠帶動到而家我係好感恩嘅。」家燕媽媽指在這個各行各業的寒冬裡，她的工作還能排到下年，所以覺得很感恩。

家燕媽媽亦追趕上潮流，除了推出公仔外，更會推出盲盒，讓大家可以抽獎。(葉志明 攝)

家燕媽媽指在這個各行各業的寒冬裡，她的工作還能排到下年，所以覺得很感恩。(葉志明 攝)

雖然家燕媽媽日程繁忙，但一有時間都會抽空陪伴Julian，Julian表示與家燕媽媽曾一起去：「日本啦、韓國，仲有深圳，Singapore。（Julian最鐘意去邊度？）日本！（點解嘅？）日本好多嘢可以買，有啲玩具可以比我玩。」人仔細細的Julian馬上向家燕媽媽提出要去泰國：「真係可以去泰國嘅？」家燕媽媽表示很開心：「咁嫲嫲同你去泰國囉好唔好？」Julian興奮表示：「好啊！」Julian被問是否很喜歡跟嫲嫲去旅行時，Julian堅定表示：「係啊！我有啲想去Malaysia。」喜歡吃水果的Julian向家燕媽媽表示要吃榴槤、山竹、龍眼、西瓜等。

雖然家燕媽媽日程繁忙，但一有時間都會抽空陪伴Julian。(葉志明 攝)

Julian最想同家燕媽媽一齊去泰國。(葉志明 攝)

家燕媽媽對於Julian那麼有表演慾，將來如果他有心想入行當藝人會否反對，她即表示不會反對，而且她慶幸爸爸當年有栽培她：「我真係好慶幸我爸爸栽培我，因為我一生人呢其實呢最開心我嘅事業就係我個愛好。」所以家燕媽媽其實每天都寓工作於娛樂。

家燕媽媽對於Julian那麼有表演慾。(葉志明 攝)

家燕媽媽對於Julian那麼有表演慾。(葉志明 攝)