67歲「黑幫專業戶」從良擁多個公職　決心戒賭後賺到風生水起

67歲的尹揚明早年因在電影《古惑仔》系列中出演有情有義的黑幫大佬「韓賓」而為人所識，尹揚明早年轉行做殯儀生意後，便減少幕前演出。尹揚明10歲從澳門移居香港，由於屋企窮，細細個已自力更生，為賺取零用錢，做過很多份工作，12歲就開始茶餐廳送外賣，之後又做過五金廠、送石油氣，後來還做了夜店「睇場」，期間認識不少圈中人，從此與娛樂圈結下不解之緣。日前，他以會長身份邀請程東、吳毅將等出席澳門忠信體育會成立五十二週年活動，四太梁安琪亦有現身支持！

不少圈中人力撐！（微博照片）

不少圈中人力撐！（微博照片）

尹揚明的成長，真的可以拍成一部電影。（葉志明攝）

尹揚明除了是明星之外還擁有多個身份，現時他亦是「澳門演藝人協會」榮譽會長、「馬來西亞跳繩體育聯會」名譽會長、「鐵虎泰拳會」名譽會長、「九龍城區體育會」榮譽會長以及「江門氏尹氏宗親會」副主席。 此外，尹揚明亦熱愛太極，是「香港青怡太極學會」會長，公職多多。

尹揚明在澳門的餐廳開業至今已30年。（受訪者提供）

尹揚明現時是「香港青怡太極學會」會長。（受訪者提供）

尹楊明早年踢波時斷韌帶，他說當時靠打太極便慢慢康復，從此接觸上這行運動，近年他亦積極推廣太極。（資料圖片/葉志明攝）

尹揚明曾自爆自己在90年代因拍攝《古惑仔》中「韓賓」一角而爆紅，片約不斷，工作接個不停，但因當年沉迷賭博，有次更在賭場輸光200萬身家，最後靠親友接濟才還清賭債，至此下定決心戒賭。但改過後卻遇着港產片市場低迷，工作量大減使他決定轉行做骨灰龕生意，投資入股殯儀業務，又於港澳與朋友合資發展餐飲生意，近年不時亦會到內地各個城市登台及參演電影，賺到風生水起。

尹揚明坦言當時輸了那麼多錢，真的有想過輕生，後來他還是想通了。（葉志明攝）

尹揚明說當年拍《餐餐有宋家》是非常開心。（《餐餐有宋家》電視截圖）

但同時也很忙，試過連續三個月沒得休息，從而累積壓力踏上「賭」途。（《餐餐有宋家》電視截圖）

尹揚明當年為了還清債務，只能跳出《餐餐有宋家》，出去賺快錢。（葉志明攝）

尹揚明在2000年拍完《醫神華佗》，便約滿離開無綫。（《醫神華佗》電視截圖）

尹揚明從商方面略有心得。（葉志明攝）

尹揚明為九龍城區足球發展立下汗馬功勞。（Facebook@九龍城足球會 KCFC）

尹揚明都有開設抖音。（抖音@尹揚明）

但他堅拒做帶貨，平時玩一下分享日常就無妨。（抖音@尹揚明）