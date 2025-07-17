67歲「黑幫專業戶」從良擁多個公職 決心戒賭後賺到風生水起
撰文：黃欣華
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67歲的尹揚明早年因在電影《古惑仔》系列中出演有情有義的黑幫大佬「韓賓」而為人所識，尹揚明早年轉行做殯儀生意後，便減少幕前演出。尹揚明10歲從澳門移居香港，由於屋企窮，細細個已自力更生，為賺取零用錢，做過很多份工作，12歲就開始茶餐廳送外賣，之後又做過五金廠、送石油氣，後來還做了夜店「睇場」，期間認識不少圈中人，從此與娛樂圈結下不解之緣。日前，他以會長身份邀請程東、吳毅將等出席澳門忠信體育會成立五十二週年活動，四太梁安琪亦有現身支持！
尹揚明除了是明星之外還擁有多個身份，現時他亦是「澳門演藝人協會」榮譽會長、「馬來西亞跳繩體育聯會」名譽會長、「鐵虎泰拳會」名譽會長、「九龍城區體育會」榮譽會長以及「江門氏尹氏宗親會」副主席。 此外，尹揚明亦熱愛太極，是「香港青怡太極學會」會長，公職多多。
尹揚明曾自爆自己在90年代因拍攝《古惑仔》中「韓賓」一角而爆紅，片約不斷，工作接個不停，但因當年沉迷賭博，有次更在賭場輸光200萬身家，最後靠親友接濟才還清賭債，至此下定決心戒賭。但改過後卻遇着港產片市場低迷，工作量大減使他決定轉行做骨灰龕生意，投資入股殯儀業務，又於港澳與朋友合資發展餐飲生意，近年不時亦會到內地各個城市登台及參演電影，賺到風生水起。