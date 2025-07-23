香港小姐2025名單｜14位佳麗資料／高清相一覽：4位碩士參賽

《2025香港小姐競選》經過兩輪面試後，共有14位候選佳麗入圍。繼日前眾人到大會指定髮型屋進行髮型改造之後，一眾佳麗近日已經開始接受連串訓練，務求以最佳狀態示人，今日（16日）14位佳麗首晤新聞界，與傳媒及大眾正式見面。

今年14位均是高學歷佳麗，當中有4位碩士，9號的陳詠詩更是博士生。

1. 李尹嫣 Victoria Lee — 21歲 大學生

多才多藝，有眾多興趣包括唱歌，彈琴，竪琴，粵曲，芭蕾舞及流行舞。她希望透過自己的才華，對藝術演出有更深適的貢獻。

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1.李尹媽 大學生 興趣：唱歌/彈琴/竪琴/粵曲/芭蕾舞/流行舞志向：希望透過自己的才華，對藝術演出有更深適的貢獻。（葉志明攝）

2. 甘詠寧 Phoebe Kam — 26歲 註冊社工

曾於英國修讀心理學，回港後修讀碩士社工課程，平日的興趣為唱歌，跳舞，滑雪，而她心理學志向是希望與大家一起發掘自己獨特的美。

2.甘詠寧 碩士 興趣：唱歌/跳舞/滑雪/心理學志向：希望與大家一起發掘自己獨特的美。（葉志明攝）

3. 蔡華英 Emily Tsoi — 23歲 大學生

剛於英國大學畢業回港，興趣為跳舞，攀石及旅行，而她的志向是希望通過藝術和自己的能力成為一個有影響力的人，並鼓勵更多人追求他們的婆想。

3.蔡華英 大學生 興趣：跳舞/發石/旅行 志向：希望通過藝術和自己的能力成為一個有影響力的人，並鼓勵更多人追求他們的婆想。（葉志明攝）

4. 莫凡Molly Mo — 25歲 新聞編輯

曾擔任新聞編輯一段時間，興趣為運動，鋼琴，攝影， 她希望觀眾見到我會開心，可以從她身上獲得能量。

4.莫凡 碩士 興趣：運動/鋼琴/攝影 志向：希望觀眾見到我會開心，可以從我身上獲得能量。（葉志明攝）

5. 曾閱遙Elysia Tsang — 21歲 大學生

於英國修讀法律系，興趣為閱讀，運動，攀石，彈琴，畫畫及唱歌 ，志向為希望成為一位受歡迎及為觀眾帶來正能量的人。

5.曾閱遙 大學生 興趣：閱讀/運動/ 攀石/彈琴/畫/唱歌 志向：希望成為一位受歡迎及為觀眾帶來正能量的人。（葉志明攝）

6. 朱文戀 Teresa Chu — 23歲 物理治療師

上年於英國大學畢業回港，鋼琴及小提琴考獲演奏級，興趣為鋼琴，跳舞，滑水衝浪，烹飪 ，志向為希望可以幫助社會上有需要的人。

6.朱文戀 物理治療師 興趣：鋼琴/跳舞/滑水衝浪/ 烹飪 志向：希望可以幫助社會上有需要的人。（葉志明攝）

7. 施宇琪 Angela Stanton — 26歲 投行衍生品交易員

中國文學愛好者，興趣為中國文學，股票，唱歌及跑步，志向為只要身邊的人幸福快樂，我便不枉此生，更願以行動傳遞陽光正能置。

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7.施宇琪 投行衍生品交易員 興趣：中國文學/股票/唱歌/跑步 志向：只要身邊的人幸福快樂，我便不枉此生，更願以行動傳遞陽光正能置。（葉志明攝）

8. 岳凡荻 Fandi Yue — 23歲 全球出口助理

Mbti 是INFJ ，興趣為跳舞，大提琴，滑浪及騎馬 ，志向：希望成為一位有正面影響力的女性。

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8.岳凡荻 全球出口助理 興趣：跳舞/大提琴/滑浪/騎馬 志向：希望成為一位有正面影響力的女性。（葉志明攝）

9. 陳詠詩 Stacey Chan — 26歲 博士學生

於紐約攻讀教育博士課程 興趣為藝術體操，跳舞，表演 ，她希望將正能量、愛與自信帶給更多人，鼓勵每一個人都勇敢追夢，發抓自己的無限可能。

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9.陳詠詩 博士生 興趣：藝術體操/跳舞/表演 志向：將正能量、愛與自信帶給更多人，鼓勵每一個人都勇敢追夢，發抓自己的無限可能。（葉志明攝）

10. 文雅儀 Tamson Manning — 26歲 骨科醫療產品代表

3年經驗的骨科醫療產品代表，興趣為花式跳繩，古典舞和太極拳 ，志向為希望將正能量帶給更多的人。

10.文雅儀 骨科醫療產品代表 興趣：花式跳繩/古典舞/太極拳 志向：希望將正能量帶給更多的人。（葉志明攝）

11. 梁倩萱 Barbie Leung — 27歲 金融顧問

於美國私人銀行擔任金融顧問，興趣為潛水，旅遊和學習西班牙語。她希望成為一位端莊秀麗、才德兼備的新時代女性。

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11.梁倩萱 金融顧問 興趣：潛水/旅遊/學習西班牙語志向：希望成為一位端莊秀麗、才德兼備的新時代女性。（葉志明攝）

12. 庄靜璟 Vivian Zhuang — 26歲 碩士生

是碩士生及加密貨幣的trader，平日喜歡睇《易經》，興趣為中國舞，書法，投資和閱讀，志向是希望成為追光女孩。

12.庄靜璟 碩士 興趣：中國舞/書法/投資/閱讀 志向：希望成為追光女孩。（葉志明攝）

13. 袁文靜 Jane Yuan — 27歲 工商管理博士項目助理經理

來自上海，來港4個月，興趣為跆拳道，烹飪， 試新事物 ，希望鼓勵更多普通人 Dream big, dare to try, push boundaries。

13.袁文靜 碩士 興趣：跆拳道/烹飪/ 試新事物 志向：希望鼓勵更多普通人 Dream big, darc to try, push boundanes。（葉志明攝）

14. 何詠多 Alison Kerr — 20歲 大學生

平日喜歡看《愛回家》學習廣東話，興趣為閱讀，打麻雀和空手道 ，希望成為一個善良、有智慧、有學識的人，為社會帶來頁獻。

IG:thealisonkerr