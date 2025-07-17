改名女星揭為Hermès廿年貴賓　首個Birkin法國總部訂製嚇窒富二代

藝人周勵淇（前名周麗淇、Niki）2018年她與大6年內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）閃婚，2020年誕下兒子Morris，婚後減產相夫教子。近年周勵淇復出到澳門開騷，最近到馬天佑YouTube頻道分享收藏品，周勵淇自爆20年前到法國買Hermès已享有貴賓待遇。

周勵淇。（Instagram@nk830）

周勵淇keep得好好。(ig圖片)

馬天佑邀請周勵淇拍片分享收藏品，周勵淇指曾愛儲手袋，她憶述20年前變Hermès貴賓一事，她說：「嗰陣同我家姐同一班朋友去歐洲旅行，入咗間Shop。（邊間？）法國總部囉！跟住咁啱有個中國人識得我，話我好鍾意你呀！講咗一大輪，身邊啲朋友就話買袋啦、鍾意就買啦！跟住VIP嘅待遇就畀咗我啦。」周勵淇帶挈埋隨行朋友，全部人都有得買手袋，非常威水。

周勵淇於2018年12月與內地藝人傅浤鳴結婚。（周勵淇IG圖片）

周勵淇（Niki）素顏白滑零瑕疵，十分養眼。（IG@nk830）

周勵淇首個Hermès 35 Birkin手袋為特別訂製，可自行決定顏色細節。她解釋當時因睇了電視劇《男親女愛》鄭裕玲孭的Hermès手袋，故決定入手同款，怎料「冇諗到自己唔襯」，擺了20年未用過，連盒都爛埋。周勵淇想不起價錢，「幾萬蚊左右。」當時她匯錢後經理特意從法國寄來手袋，如今與該名經理還有聯絡，令馬天佑不禁驚嘆抽氣，狂指想周勵淇介紹認識。

周勵淇20年前已是Hermès VIP。（YouTube圖片）

特別訂製款。（YouTube圖片）