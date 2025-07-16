我奪走了公爵的初夜｜徐玄與玉澤演浪漫穿越紅爆亞洲　結局反高潮

由少女時代徐玄與2PM玉澤演主演的漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》自六月開播以來，憑藉輕鬆爆笑的穿越浪漫設定迅速吸引觀眾目光，近日更登上亞洲最大OTT平台Viu每周排行榜，不但在泰國排名第一，更在六個國家及地區名列前茅，足見劇集深受亞洲觀眾喜愛！《我奪走了公爵的初夜》將於本周迎來大結局，香港觀眾記得透過Viu緊貼劇集進度！

由少女時代徐玄與2PM玉澤演主演的漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》，深受亞洲觀眾喜愛！

韓劇《我奪走了公爵的初夜》講述平凡女大生K某天突然穿越到浪漫小說，並以小角色車善策（徐玄飾）的身份登場；按照原來的設定，男主角李繁（玉澤演飾）和女主角趙恩愛（權漢率飾）將會陷入戀愛，可是因為善策的失誤使劇情偏離了原作路線，她更因一場醉酒意外與李繁共度初夜，繼而引發一連串爆笑又浪漫的追妻故事。

男主角李繁（玉澤演飾）和女主角趙恩愛（權漢率飾）將會陷入戀愛，可是因為善策的失誤使劇情偏離了原作路線，她更因一場醉酒意外與李繁共度初夜。

劇集引發一連串爆笑又浪漫的追妻故事。

隨著劇集進入後半段，在最新播出的第九集中，劇情突然轉向宮廷權謀！車善策和李繁終於得到了車父的認可，原以為二人從此恩愛快樂，原小說女主角趙恩愛（權韓率飾）卻突然黑化，她因嫉妒車善策獲得李繁的寵愛，先是安排殺手綁架善策，又暗中與反派成賢君（李太善飾）合作！在成賢君的挑撥下，車善策以為李繁再度大開殺戒而說盡傷人的話，使男方傷心不已。為了讓善策安心，李繁拒絕為王殺害先王丞相，王大怒下剝奪了他的官職。

在最新播出的第九集中，劇情突然轉向宮廷權謀！原小說女主角趙恩愛（權韓率飾）卻突然黑化，她因嫉妒車善策獲得李繁的寵愛，先是安排殺手綁架善策，又暗中與反派成賢君（李太善飾）合作！

李繁其後向善策訴說了內心的不堪：原來當年王為了登基，殺害了成賢君的父母，李繁為了守護家人背棄朋友，不得不加入王的陣營，善策只想愛人擺脫陰暗的過去。山雨欲來，翌日朝廷上下請求王賜死李繁，善策為救愛人請求成賢君幫忙，李繁結果被派到邊境鎮壓蠻族，善策一次收拾行囊時發現一隻貔貅吊飾，頓時感到天旋地轉，此時李繁在邊境遭到重重包圍⋯⋯

在最新預告中，李繁疑似遭受劍傷生死不明；成賢君掌握權力，表明要照顧車善策；這時車善策疑似再穿越與原來的軀體K面對面相見！這時車善策竟然與原來的軀體K面對面相見！到底李繁的命運何去何從，善策又能否回到小說之中？觀眾就要記得緊貼大結局了！

在最新預告中，車善策疑似再穿越與原來的軀體K面對面相見！

玉澤演在《我奪走了公爵的初夜》飾演文武雙全的李繁，不但上演了大量打戲，還不乏騎馬場面，獲觀眾大讚他是行走的李繁！近日他在訪問透露，劇中的騎馬戲都是親身上陣：「一開始也會擔心，所以導演原本找了替身，但我實在忍不住跑去和導演說『讓我自己來騎馬吧』，那場景，真的讓人很爽快。」不少網民也大讚後段的權謀線讓劇情更有深度：「玉澤演演的公爵太帶感，眼神戲絕了」 、「雖然偏離原著，但是演員演技在線」、「一定會追下去」。

玉澤演在《我奪走了公爵的初夜》飾演文武雙全的李繁，不但上演了大量打戲，還不乏騎馬場面，更親身上陣拒用替身。

除了男女主角的演出廣受好評，劇中惡女池慧元近日也被韓媒大讚有潛質，更指她繼《偶然遇見的你》、《名校的階梯》後，以《我奪走了公爵的初夜》完成了「惡女三部曲」，韓國網友認為她將緊張感推向高潮，還完美地表現了角色尖酸刻薄的一面，散發著引人注目的存在感！《我奪走了公爵的初夜》將於本周迎來大結局，香港觀眾可以在Viu緊貼進度，亦可一併收看《清潭國際高等學校 2》等大熱韓劇。