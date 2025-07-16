夏韶聲為演唱會瘋狂練結他痛到貼膏藥　推漫畫特別紀念版孫仔撐場

「香港搖滾之父」夏韶聲（Danny Summer）將於2025年8月2-3日，假紅館舉行《LAST SUMMER》演唱會，雖然距離演唱會只得兩個多星期時間，忙於練習的Danny，因練結他令左手痛到要貼上膏藥，兼腰骨舊患復發，但他仍堅持親自到書展會粉絲，為《天眼》漫晝特別紀念版舉行簽名會，幸好有13歲外孫Kyle陪伴到場，公公和孫仔互動超甜。

夏韶聲將於2025年8月2-3日假紅館舉行《LAST SUMMER》演唱會。

夏韶聲為《天眼》漫晝特別紀念版舉行簽名會。

夏韶聲因練結他令左手痛到要貼上膏藥。

期待演唱會與支持者聚首

講到即將舉行的《LAST SUMMER》演唱會，Danny坦言籌備了很久，很期待跟支持了他多年的歌迷聚首一堂，「當了多年嘅藝人、歌手，推出過咁多唱片，知道儲了一班支持者，但其實我係睇唔到歌迷嘅共鳴同感受，所以就需要有呢個演唱會，去親身感受佢哋嘅反應，同樣歌迷亦都可以喺演唱會度見到我，我依然係咁真誠去唱歌畀大家聽。」《LAST SUMMER》是Danny第四度開紅館演唱會，Danny強調不會用「告別」字眼有原因，「我好開心可以再次喺咁有地標性嘅場地紅館開演唱會，今次用《Last Summer》做主題，我啲粉絲支持咗我咁多年，應該領悟到我用呢個名就係睇得一次就一次，但我強調唔係告別，完咗呢次演唱會後，人生會再到另一個階段，音樂上會去到另一個層次，同時仍然會繼續畫漫畫。」

13歲外孫Kyle陪伴到場。

13歲外孫Kyle陪伴到場。

漫畫書名由文天祥傳人題字

其實Danny早在20多年前已開始畫漫畫，花了14年時間完成的《天眼》漫畫，於2010年正式推出，當時更邀請文天祥第二十四代傳人、著名畫家文元衍（別名遙遠），為《天眼》書名題字。先後推出了三版的《天眼》，本來已成絕版，但藉着舉行《LAST SUMMER》演唱會，Danny跟出版商「今日出版有限公司」決定再版《天眼》給大家留念，「推出《天眼》第一版時，仲有主題曲《天眼》同插曲《悟》，畫漫畫能夠自己作埋歌，可能得我一個人，呢件事仲要係10幾年前發生，今次趁住演唱會再出版，封面同size都唔同咗，硬皮包裝更精美，亦都加咗好多彩色嘅頁數，譬如係我11年前親自去羅兹威爾度朝聖影到嘅外星人模型。」

粉絲買漫畫帶唱片要求簽名

由於《天眼》漫畫特別紀念版難得在書展推出，Danny就算籌備演唱會多忙，仍決定抽空親自到場見粉絲，「雖然演唱會就快舉行，我已經開始練習緊結他，仲練到左手都要貼膏藥，條腰舊患又復發，但係漫畫係我花咗咁多年畫出嚟，所以我點都出現喺書展同支持者簽名，而書展再出呢個漫畫特別紀念版，如果以前錯過咗買《天眼》，呢個紀念版會都好有價值。」這天Danny還有13歲外孫Kyle陪伴到場，原來乖孫一直有看公公的漫畫，所以這天特別來支持，Danny笑言：「他一直很支持我，本身他又好鍾意睇書，所以今日帶埋佢一齊嚟。」Kyle面對傳媒毫不怯場，更應要求主動錫公公Danny，看到公公接受訪問及為粉絲簽名，又為公公拍片紀錄。現場有不少Danny的粉絲，除了買《天眼》漫畫特別紀念版支持外，還帶備大批Danny的唱片給偶像簽名，相當有心。

Danny早在20多年前已開始畫漫畫，花了14年時間完成的《天眼》漫畫。

為fans簽名。