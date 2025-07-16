何超儀力捧醫生男神出寫真詩集老公教Chok　反應好加推自薦一齊影

已故賭王何鴻燊的千金何超（何超儀），早前簽下曾是老公陳子聰私人醫生的Iman Taheri，成為首位旗下藝人，並力捧對方在香港、台灣、星馬等亞洲地區發展，繼將在電影《拾荒法師2》擔任男主角，更為Iman推出首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》，並於今晚（16日）在上環一間酒店內舉行發佈會。

何超（何超儀）在上環一間酒店內，為旗下藝人Iman Taheri的首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》舉行發佈會。（葉志明攝）

發佈會上播放Iman寫真詩集的拍攝花絮。（葉志明攝）

當然不少得濕身鏡頭。（葉志明攝）

台上除了播放寫真詩集的拍攝花絮，擔任監製的何超還分享了與Iman的相識。她說是老公陳子聰於美國就醫期間，經朋友介紹認識了曾任戰地醫生的Iman，對方除了醫術上幫手外，精神上有給予他們兩公婆很多正能量，大家因而成為了好朋友，後來她還發現原來Iman原來是寫詩好手，擁大批粉絲，兼有一個演員們夢，於是便幫對方圓夢。

何超表示已叫Iman寫一首詩，與她們樂隊Josie and the Uni Boys合作。（葉志明攝）

何超與Iman一同受訪時透露，這本寫真詩集上年十月開始籌備，整個製作過程足足花了大半年，並分別在香港、澳門及泰國取景。何超表示由於是Iman首次影寫真集，難免會緊張，所以她和老公陳子聰全程都有陪同做「軍師」，尤其泰國，為配合攝影師，每天早上7點就開始拍攝：「我今次想塑造出Iman的感覺就是，一個很俊俏的男子，詩情畫意地在皇宮裡很悶的樣子。我怕他們見Iman那麼帥，把他弄成周星馳電影裡面那些頭髮豎起來的模樣，所以我同老公要𥄫實，一定要斯文形象。子聰就教他擺Pose，哪個角度的臉好看。」

何超笑指這次拍了很多照片，一本寫真詩集出不完，如果反應好的話，之後可考慮一年出兩季，還自薦參與一起影。（葉志明攝）

Iman有否試過做不到要求激嬲她？何超笑指Iman一緊張臉口就會皺成一團，加上一次吸收太多資訊，腦海很混亂，所以她跟對方說放鬆腦袋，隨感覺發揮就可以。問到Iman對於拍攝可感到辛苦，他幽默用廣東話說：「唔辛苦啊！」並表示何超和團隊給予了他很多拍攝技巧，享受做藝人和模特兒。何超笑指這次拍了很多照片，一本寫真詩集出不完，如果反應好的話，之後可考慮每年出兩季，「如果粉絲不介意，我都想一起影。」

何超兩公婆為Iman今次的寫真詩集出心出力。（葉志明攝）

此外，見Iman手上有傷痕，原來他和何超正為新戲開拍前努力練功夫，還嘗試了吊威吔，所以會有點受傷，但看起來很酷，團隊也很照顧他。問到首次吊威吔的感覺？Iman笑指第一次上威吔時hold不住，整個人倒過來，當他回到地面時，感覺就像卡通片裡面很多小鳥在頭頂轉一樣很暈，但正一點一點進步。何超則對Iman充滿信心，指對方曾學習跆拳道，所以踢腳比她好看。至於兩人將合演一部愛情喜劇，何超直言劇本未滿意，所以要重寫。

何超指Iman已經連練功夫練了好幾個月，稍後還會找一些勁人幫忙提升一下他。（葉志明攝）

談到為何不見老公陳子聰出席？何超直言對方很想出席，但實在太忙，顧著在家為公司的電影寫計劃書，搞音樂，很嚴謹，還激讚老公翻譯厲害，所以公司很多電影能去到國際影展，他功不可沒。