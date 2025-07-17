霍汶希Mani激罕曝光14歲女兒正面樣　樣子甜美星味爆棚將出國留學

星級經理人霍汶希（Mani）2013年母親節忽然自爆早於2011年在美國秘密誕下女兒Hanni，成為單親媽媽獨力養育女兒。Mani對女兒一向十分保護，極少公開女兒的正面樣。不過，Mani今年就趁生日與女兒首度合作影雜誌封面，更寫道：「今年嘅生日彩蛋，今日正式解密！🎉Hanni一眨眼已經高過我，已經係可以同我並肩企係鏡頭面前淡定擺pose嘅少女喇！！Hanni你帶俾我好多驚喜，一啲都唔怯場，勇敢嘗試人生第一次嘅雜誌封面拍攝，你同我一齊創造呢份獨一無二嘅回憶，係最好嘅禮物！新嘅一歲，我最大心願依然係你能夠平安喜樂！」

Mani於2011年宣布生女。(微博圖片)

照片可見，14歲的Hanni遺傳得媽咪的優良基因，手長腳長身材高䠷，樣子亦十分甜美，淡定的表現更是星味爆棚，而Mani亦透露今年會送女兒到外國讀書！

好少女！（小紅書照片）

星味濃！（小紅書照片）

好可愛！（小紅書照片）

優良基因！（小紅書照片）

星味濃！（小紅書照片）

Mani過往並沒有公開自己的感情生活，多年來一直單身，卻於2013年的母親節當天，突然在微博上自爆自己於兩年前 (即2011年) 已誕下一名女兒，取名Hanni，還post了她與囡囡的合照同大家開心share，宣布成為單親媽媽，相中的Hanni眼仔碌碌加上肥嘟嘟，非常可愛。據悉Mani當年在美國秘密產女，有消息指Hanni的生父是廣州一名富商，Mani並未有透露女兒生父是誰，不過就坦言與對方已經分開，兩人仍保持朋友關係，有聯絡和見面。