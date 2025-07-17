前港姐季軍打扮隨意無懼素顏示人網民讚做自己　曾自爆有容貌焦慮

現年55歲的李綺虹是1994年港姐季軍，年輕時樣貌甜美，因出演劇集《神鵰俠侶》而被封為「最美郭襄」，但她自2004年結婚後就移居加拿大，淡出幕前，並於當地任職精神科護士。李綺虹相隔1年多沒有更新近況，日前在IG分享了多張在加拿大游水跑步的照片，以真實狀態示人，有網民欣賞她勇於做自己。

李綺虹在1994年參選港姐奪得季軍及最受傳媒歡迎獎。（YouTube影片截圖）

李綺虹甜美可愛。（YouTube影片截圖）

李綺虹曾在1995年版的《神鵰俠侶》中飾演郭襄，更被外界封為「最美郭襄」。 （劇照）

李綺虹對上一次在IG分享自拍照已經是去年4月的事，自去年出席過電影《今天應該很高興》的記者會後，李綺虹一直神隱，直至昨日才更新近照。相中有她做運動及在海邊的自拍照，更透露這些照片紀錄了這1年來挑戰急流，她更打趣表示「或者有一天我會因此失蹤」。

自去年出席過電影《今天應該很高興》的記者會後，李綺虹一直神隱，直至近日才更新近照。（IG圖片）

李綺虹與老公都喜愛戶外活動。（IG圖片）

李綺虹淡出娛樂圈後生活樸素低調。（IG圖片）

李綺虹淡出娛樂圈後生活樸素低調。（IG圖片）

李綺虹無懼以素顏示人。（IG圖片）

李綺虹在相中以全素顏上陣，雖然皮膚有皺紋，尤其眼袋和魚尾紋較為明顯，還有滿面雀斑，但李綺虹看起上來健康快樂。有大批網民看到李綺虹的照片後，都忍不住大讚她自然有真實：「很真實，只是大部分人還活在美顏中，不肯服老」、「美過，老過，這個世界來過」、「當大部分人為皮囊和容貌而焦慮不堪的時候，她早已活得通透」、「笑容依然美好，內在豐盈且快樂。」、「美過了呀自然老去很不錯啊，很真實」、「好欣賞她以最真實狀態示人」、「沒什麽變化啊，只是皮膚差了點」。

雖然身形比過往發福了少許，臉上亦有皺紋及雀斑，但網民非常欣賞她以真實狀態示人。（IG圖片）

李綺虹曾表示很滿意現時的生活及狀態。（IG圖片）

李綺虹去年復出拍攝電影《今天應該很高興》（Finch & Midland），她曾在拍攝期間接受陳倩揚訪問，她自言今次拍攝感覺輕鬆，並坦言以前劇接劇感覺疲累很多：「成日都要keep住自己，成日覺得自己唔夠靚、唔夠瘦，又唔夠後生，好似好多因素咁個人會好down，會覺得自己永遠係唔夠。」她亦表示很滿意現時的生活及狀態，亦毫無保留展示出最真實一面，更直認現時皮膚的瑕疵，是因為更年期所致。