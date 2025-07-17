性格音樂人49歲堅決退休移民英國　寫歌「無老友價」：要畀得起錢

音樂創作人雷頌德（Mark）近日由英國返港，擔任陳慧琳（Kelly）演唱會音樂總監，同時應梁兆輝（Brian）的邀請，接受新城《One Music Corner壹角樂》錄音訪問；Mark在千禧年代與黎明和Kelly合作，帶領港式電音熱潮，他受訪時大爆曾與黎明因創作問題吵架，黎明更帶他到韓國的夜店取經，回港後炮製出多首勁hit的跳舞音樂。

雷頌德最近返港擔任陳慧琳（Kelly）演唱會音樂總監。

Mark接受梁兆輝訪問。

（左起）梁兆輝、雷頌德、周禮茂合照。

Mark於 2018年與妻兒移民英國，當年他還未滿50歲，49歲便立定決心退休；他還透露在港壓力甚大，「我好需要有自己空間，走嗰時擺到明我要退休，或者我唔要之前壓力，真係好大壓力，辛苦得好緊要，如果留喺香港，我繼續會有壓力，冇得話做少啲，因為我唔係好叻推job，尤其係自己老友。」

寫歌自訂「舒服價」

雖然近年一直有做音樂，但Mark只能接受沒有壓力的工作，他稱早前Kelly和BIG FOUR邀請他寫歌，要對方給予充足時間，「佢哋要等得，同埋唔係市儈，要畀得起錢，因為稅又高，做親咩都抽咗一大截，咁冇意思，我做咗好似好無謂咁；我唔知依家香港做一首歌咩價錢，總之我就set一個覺得舒服嘅價。」Mark亦不喜歡別人干擾他的創作，「我唔係話唔改動，以前做歌好多人好多意見，唔好搞我，我好憎，你信得我係個監製或音樂人，你就信晒我。」

Mark於 2018年與妻兒移民英國，當年他還未滿50歲，49歲便立定決心退休。（IG@mark_lui147）

雷頌德太太當年不幸串上癌症。（IG圖片）

雷頌德與太太婚後育有兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz）。（IG@mark_lui147）

黎明帶Mark飛韓國蒲夜店 蒲足７日找靈感

2000年，Mark與黎明一起製作專輯《北京站》，收錄以電子音樂舞曲為主，成為當年熱門港式電音舞曲之一。Mark透露當時的製作過程曾碰釘，「我寫咗一批歌畀佢（黎明），佢聽完話唔鍾意，話呢啲唔係屬於亞洲跳舞音樂，我有拗過，同佢嗌交，佢話『我下個星期去韓國做嘢，你跟我去，帶你去蒲七日』，佢好熟韓國，去feel吓咩歌啲人會出去跳舞，呢七日我摸到一啲嘢，就係亞洲人嘅情緒發洩，同外國人好唔同。」

雷頌德同黎明係最佳拍檔。（IG圖片）

友情深厚。（IG@mark_lui147）

黎明曾帶Mark飛韓國夜蒲攞創作靈感。（IG@mark_lui147）

雷頌德同陳慧琳合作無間。（IG@mark_lui147）

近日雷頌德難得返港，為陳慧琳（Kelly）的紅館演唱會擔任音樂總監。（IG@mark_lui147）

黃霑只有讚人不會彈人

Mark的事業起點是跟黃霑做配樂，他從霑叔身上學到如何做一位君子。「我學到作為一個創作人或藝人，首先要對人公平，呢個好重要，佢對我好公平，當時仲係小朋友，佢畀個機會我做電影配樂，我負責寫melody，人工每人一半；同埋出埋我個名，永遠都係出黃霑、雷頌德，見人都讚我『呢個後生仔好勁，係未來嘅顧嘉煇』，畀足面、畀足錢，好君子。」Mark續指霑叔永遠只會讚人，不會彈人，「佢唔鍾意咪唔出聲囉，但佢讚得一定係真心，只會扶起人，唔會踩低人。」

Mark的事業起點是跟黃霑做配樂，他從霑叔身上學到如何做一位君子。（YouTube影片截圖）