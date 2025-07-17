蔚雨芯涉詐騙押後10月再訊　獲准離港加保釋金至5萬：其他唔回應

藝人蔚雨芯（原名劉蒨樺）涉嫌詐騙同為藝人的廖樂宜，投資共580萬元於她旗下的醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元，被廉政公署落案起訴共3罪。而今（17日）案件就在區域法院進行首次提訊。

蔚雨芯顯得神情輕鬆，絲毫不緊張。（葉志明攝）

蔚雨芯打扮時尚現身法院。（葉志明攝）

在庭上等候期間，蔚雨芯顯得神情輕鬆，絲毫不緊張。然而，在正式開庭時，她未知是否突然緊張起來，當懲教人員叫她的姓名出來之時，她就遺留了名貴手袋在聽審座位上，其後需要他人提醒再折返取回。

蔚雨芯打扮時尚現身法院。（葉志明攝）

蔚雨芯表示對案件沒有回應。（葉志明攝）

原本蔚雨芯准以二萬元保釋外出，期間不得直接或間接接觸控方證人，並於轉介期間（東區裁判法院轉介至區域法院）不得離開香港。而今日最新案情進展為將案件押後在10月16日上午11時45分再進行提訊，而她因工作原因需要離開香港，所以在保釋條件上需進行更改，將保釋金將從二萬元新增為五萬元，並需在離港前最少3小時通知廉政公署，並在回港後24小時內通知廉政公署，期間亦不得間接或直接接觸控方證人，而新增條件控方亦沒有反對。

蔚雨芯即將離港工作。（葉志明攝）

約在下午12時正，她在律師陪同下步出法院，並大方接受媒體訪問。當問到剛才遺留手袋在聽審座位上是否太緊張呢？她就表示：「唔係呀，我唔想攞入去啫。」續問到是否即將離港工作，她就表示：「都要，（已經接咗job？）係呀！（商演嗎？）都係有關音樂嘅嘢。」而即將在下個月生日的她，提到生日願望是不是想了結該案件，她就二話不說：「咁呢啲好基本，我哋處理緊，其他嘢就唔回應啦！」而在離開過馬路時，還很貼心叫記者朋友要小心，為人相當親民。