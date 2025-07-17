40歲火辣港姐屢傳被包養　移英失敗回流香港新居飽覽海景超富貴

現年40歲、2009年參選港姐奪得「最上鏡小姐」的袁嘉敏（Candy），入行以來是非不斷，由於生活富貴屢傳被包養，更曾與鍾培生父子糾纏不清。2023年年底，袁嘉敏決定移居英國，不過今年2月又宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。早前她穿得極度性感到香港某高級私人會所用餐，表明恨拍拖想搵如意郎君。

袁嘉敏因生活富貴屢傳被富豪包養。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏早前到內地工作。（IG截圖）

大騷豐滿上圍！（IG截圖）

大騷豐滿上圍！（IG截圖）

袁嘉敏回流後積極返內地登台搵錢，不時在小紅書分享近況，極度性感的打扮吸納不少粉絲。日前袁嘉敏拍了一段短片，剛於內地出席完活動的她，以國語和英語談及近況，表示「最近我回到香港生活了，之前一直在國外，回到了亞洲要重新適應炎熱的氣候和急促的生活節奏。很感恩有機會再到內地出席活動，和各地的觀眾見面，希望大家會珍惜這種緣份啊。」

穿上淡黃色低胸裙的袁嘉敏返到酒店房內，即坐在床上，並展現其超高高踭鞋及修長美腿。她興奮地表示即使已經凌晨3時20分，但仍希望告訴粉絲好消息，她已經覓得香港的新居：「剛剛找到了香港的新居，並已拿到鎖匙，讓我十分興奮，地點就在我小時候成長的港島南區」。

袁嘉敏最近頻返內地出席活動。（小紅書@袁嘉敏）

返到酒店零晨三點幾。（小紅書@袁嘉敏）

對鞋好高。（小紅書@袁嘉敏）

從影片所見，袁嘉敏的新居屬高層單位，向外望可見到香港仔的靚海景，景觀極度開揚，進駐港島豪宅。她說：「在長期陰暗下雨的倫敦居住過後，很渴望每天可以看到蔚藍海洋和藍天白雲，在陽台曬曬太陽，吹著清新的海風，心情也會很好吧，安頓好新家後，我再拍攝片段給大家看」。

香港新居有露台。（小紅書@袁嘉敏）

袁嘉敏進駐港島豪宅。（小紅書@袁嘉敏）

曾拍三級片《鴨王》。（影片截圖）