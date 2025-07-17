首與江嘉敏合作讚嘆對方乜都買　林穎彤：聽過Kaman姐的大名

林穎彤與江嘉敏首度合作的HOY 節目《好好生活》 熱播中，二人日前接受HOY主播王凌燕專訪。Kaman說：「節目主要為大家介紹不同產品及服務，令大家的生活愈來愈好。」Bella就說：「我們不止在香港，還到台灣及上海等地，搜羅好玩好吃好用的東西。」Kaman笑說她們每集都在花錢：「因為有很多對女生頗貼心的產品，例如去水腫減肥等等，是女生必經的課題。」Bella說Kaman令她很好奇：「因為我們每次所拍的東西，她都有買，她真的很愛購物，無論大大小小她都擁有，還有她很有經驗那樣 ，總有故事可分享。」



江嘉敏與林穎彤離開TVB先首次合作。

江嘉敏與林穎彤離開TVB先首次合作。

Bella說兩人是第一次合作：「以前曾見面但未曾合作，聽過Kaman姐的大名。」Kaman立即反擊說：「Bella姐，你講這些，我是看Bella姐的節目長大！今次終於可坐在她身旁做節目，其實頗興𡚒。」Bella就讚Kaman是氣氛擔當：「她的聲線響亮，見到她就會醒來，人未到聲先到。」Kaman回禮說：「Bella姐也相當重要，她的絕技是打到我黐上天花板。」Bella解釋說因為Kaman會在拍攝時偷拍她的黑圖。

江嘉敏與林穎彤受訪時傾得相當開心。

兩位美女公餘時間卻少有聊男生話題，Kaman說：「現階段已沒有以前那種18歲要結婚心態，畢竟我們不再年輕，所經歷的多了，變相所追求的也不同。以前擇偶要白馬王子，現在最重要是內涵，外貌是否帥氣就見仁見智，至少要正常吧！找一個長相廝守的人，溝通真的很重要，溝通不了的話，一世就會玩完。」Bella同意說：「我們終於找到共識了。可能是因為經歷了不同的事，有感這段時間，自己就似她所講的心態，心靈滿足是最重要的。我覺得另一半是一個互相扶持的伴侶，而並非只是談情，彼此支持，大家才可走下去，即是都想彼此的人生路走得更好，而並非純粹愛情上的佔有。」

江嘉敏與林穎彤傾得投契。

江嘉敏與林穎彤傾得投契。

江嘉敏與林穎彤傾得投契。

二人離開舊東家不算太久，Bella說：「我覺得是一個階段性，最重要是自己的感覺，好像完成了這階段的功課，現在又有新衝擊，那團火在其他地方重新燃起，有很多新鮮感 ，這種感覺比較多，而不是壓力，我覺得也正面的。」Kaman就說：「回想當日打算離開時，其實十分緊張，因為待在舒適圈內那麼久，所以剛踏出這個圈就覺得大件事了，經常自覺很多事都做不來。但你慢慢逐步嘗試，再加上身邊有很多同事都鼓勵我嘗試，慢慢也自覺有所進步，這是最開心的地方。」

江嘉敏與林穎彤以往都有不少是非纏身。

江嘉敏與林穎彤以往都有不少是非纏身。

提到以往的是非，Kaman就說：「經一事長一智，可能以前心口掛上勇字，有甚麼事情發生都會衝出來。我以前很辣椒很火爆炸藥那般，誇張得每見被網民留言抨擊不漂亮，我會逐個回覆，說是的 ，但我也當上藝人呢！我以前是衰嘴。但你指肥瘦那一回事呢，又是歸究自己衰多嘴啦，我以前有個花名是道具焚化爐，我不喜歡浪費，我見枱上有食物，會禁不住消滅它，但後來有感不對勁，所以飲食變得健康。」而Bella的擾亂罪官司最終被判罪名不成立，但當時卻被羈留3天及被公司「雪藏」，Belle也說已放下：「那時煎熬了一年，但終於也還自己一個清白，釋懷了，心理上也有所成長，人生要有不同課堂，可以學習不同知識，我覺得今次自己學了很多。」