天后級歌手因專用音樂設備現故障霸氣叫停錄製　不想矇混過關呃人

內地天后級歌手韓紅擔任製作人的音樂類綜藝節目《閃光的夏天2》，自播出後引來不少關注。近日，該節目就在戶外進行「終極大秀」錄製，但她卻因專用的咪高峰及耳機出現嚴重問題，導致她無法精準演唱，未能帶出好表演給觀眾，所以就在當場霸氣叫停錄製，令台下觀眾歡呼聲不斷，並獲得網民激讚是一位對自己跟觀眾負責的好歌手。

韓紅是《閃光的夏天2》的製作人。（《閃光的夏天2》微博圖片）

據指，因戶外高溫天氣問題，令錄製當日韓紅專用的演唱會咪高峰出現損壞情況，其團隊即使進行搶修後仍未能恢復原有的音質，再加上耳機中的伴奏音樂出現技術故障，干擾了整個演唱節奏，所以她認為在需對觀眾負責任的情況下，就當場叫停錄製，並霸氣地對工作人員提出問題：「並不是你說的那樣，話筒已經全好了。耳機裡面全都是伴奏然後也沒有甚麼電音，都沒有好嗎。我再說一遍，我的耳機裡沒有電音，我不知道你們怎麼了，你們可能是因為工作太忙了，是嗎？但是你們真的不能這樣，這算是失誤，知道嗎？如果我不認真，剛才就這樣唱下去了，就混完了，欺騙的是下面的人（觀眾）明白嗎？我不能欺騙他們，我必須唱好。」這一番說話即時獲得台下觀眾歡呼支持，隨後調整好設備後，就重新再錄製。

韓紅對演唱要求相當高。（《閃光的夏天2》微博圖片）

韓紅此番行為彰顯了對舞台的敬畏及對自己與觀眾的負責。身為一位專業歌手，她對設備敏感及執着，正正顯示出她的專業性，不少網民看後都激讚，直言韓紅高標準要求，就是觀眾的福份。