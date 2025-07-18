執法者們｜誰被林嘉華迫到用槍對峙？　男神醒目捉心理智放囚犯

邵氏劇集《執法者們》由黃宗澤（Bosco）、丁子朗、馬國明、陳豪、劉佩玥、梁競徽、林嘉華等人主演，日前已經開始播出於鑽油台拍攝的浩蕩場面，鑽油台拍攝的主要演員有黃宗澤、丁子朗、劉佩玥、梁競徽、林嘉華等人。

《執法者們》由黃宗澤（Bosco）、丁子朗、馬國明、陳豪、劉佩玥、梁競徽、林嘉華等人主演。(節目截圖)

日前已經開始播出於鑽油台拍攝的浩蕩場面，鑽油台拍攝的主要演員有黃宗澤、丁子朗、劉佩玥、梁競徽、林嘉華等人。(節目截圖)

日前已經開始播出於鑽油台拍攝的浩蕩場面，鑽油台拍攝的主要演員有黃宗澤、丁子朗、劉佩玥、梁競徽、林嘉華等人。(節目截圖)

昨日（17日）一集講到丁子朗已經把黃宗澤從囚牢中救出，但要一邊找方法逃離鑽油台，另一邊又要找方法救出黃宗澤的老婆。因為林嘉華強迫梁競徽殺死劉佩玥，所以梁競徽都出手協助黃宗澤及丁子朗逃走。

丁子朗已經把黃宗澤從囚牢中救出，但要一邊找方法逃離鑽油台，另一邊又要找方法救出黃宗澤的老婆。(節目截圖)

梁競徽都出手協助黃宗澤及丁子朗逃走。(節目截圖)

梁競徽都出手協助黃宗澤及丁子朗逃走。(節目截圖)

梁競徽與黃宗澤及丁子朗在閉路電視中得知黃宗澤老婆被困在哪裡，但是林嘉華的手下已經發現他們位置，於是在混亂間丁子朗趁機利用心理戰略，向著擴音器說：「想走嘅要靠自己，冇人願意做奴隸，唔好留喺度做佢哋嘅賺錢工具，起身走啊！我依家開閘，要走一齊走。」之後就打開所有大門，所有囚犯趁機反抗。

梁競徽與黃宗澤及丁子朗在閉路電視秀中得知黃宗澤老婆被困在那裡。(節目截圖)

梁競徽與黃宗澤及丁子朗在閉路電視秀中得知黃宗澤老婆被困在那裡。(節目截圖)

混亂間丁子朗趁機利用心理戰略，向著擴音器說想走嘅要靠自己。(節目截圖)

混亂間丁子朗趁機利用心理戰略，向著擴音器說想走嘅要靠自己。(節目截圖)

梁競徽與黃宗澤及丁子朗在閉路電視秀中得知黃宗澤老婆被困在那裡。(節目截圖)

黃宗澤救出老婆後，根據梁競徽的指示，到停機坪坐直昇機離開，可惜被林嘉華截獲。受夠了林嘉華的梁競徽竟然「父子」反目，持槍對峙，原來是因為林嘉華迫他殺死劉佩玥，令他倒戈相向。

黃宗澤救出老婆後，根據梁競徽的指示，到停機坪坐直昇機離開。(節目截圖)

黃宗澤救出老婆後，根據梁競徽的指示，到停機坪坐直昇機離開。(節目截圖)

受夠了林嘉華的梁競徽竟然「父子」反目，持槍對峙。(節目截圖)

受夠了林嘉華的梁競徽竟然「父子」反目，持槍對峙。(節目截圖)