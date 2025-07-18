Coldplay個唱意外撞破偷食男女　網上瘋傳男方「惡搞聲明」

英國搖滾樂隊Coldplay，現正舉行世界巡迴演唱會，日前便去到美國波士頓。演唱會期間設有攝影機捕捉情侶互動的Kiss Cam，當下鏡頭便拍到一對情侶溫馨相擁，十分陶醉地看演唱會，不過當二人發現被拍下時，不單立即放手，更各自暱埋瞬間消失。當時主音Chris Martin更打趣地說︰「佢哋一係偷食一係太怕羞！」

英國搖滾樂隊Coldplay，現正舉行世界巡迴演唱會。(Reuters)

當下鏡頭便拍到一對情侶溫馨相擁，十分陶醉地看演唱會。（影片截圖）

當二人發現被拍下時，不單立即放手並掩面離開。（影片截圖）

當時Chris Martin未知發生甚麼事，還不失其搞笑本色，「望望這兩個人，佢哋一係偷食一係太怕羞。」而當見到二人急忙掩面及逃避鏡頭時，Chris似乎知道有異樣，便補上一句︰「希望我哋冇做錯嘢啦。」原來Chris Martin今次開口中，被拍下的這對情侶事後被網民起底，男方是軟體公司Astronomer的CEO Andy Byron，已婚。而女方則為該公司人力資源部總監Kristin Cabot，同樣已婚。更有網民發現Andy Byron的太太在影片瘋傳之後，已在個人社交媒體上刪除丈夫姓氏，改回自己嘅姓氏，連隨更刪除帳號。

二人立即找地方遮掩。（影片截圖）

旁邊的觀眾食花生，表現興奮。（影片截圖）

事後，網上更流傳一則由CEO Andy Byron發出的道歉聲明，文中指他自己已承認自己的不忠行為，坦言需要時間反省，要思考往後如何處理，懇請大家給予空間，並向妻子、家人及公司團隊道歉。不過有關聲明的格式及內容，被網民質疑真偽，而到目前為止仍未獲當事人證實。