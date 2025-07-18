女神｜GM孖梁敏巧大聲講大聲笑令葉蒨文醋意大發：唔知點解傷心咗

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，本周日（20日）晚九點播出第七集。本集內容將正式進入Dating Camp對戰環節，五位女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、羅毓儀（Yuki）、關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）會與13名求愛勇士／組員大玩扯大纜、中西餐配對，及心意配對遊戲；當中只有扯大纜及心意配對遊戲會派出鎖匙予勝出的求愛勇士。



點解葉蒨文曾展望GM可以咁甜蜜。

睇真啲，曾展望GM隻耳仔真係紅晒架。

睇真啲，曾展望GM隻耳仔真係紅晒架。

睇真啲，曾展望GM隻耳仔真係紅晒架。

睇真啲，曾展望GM隻耳仔真係紅晒架。

在第一天所有遊戲環節結束後，獲得最多鎖匙的求愛勇士便可與女神同房，但啜核的是，由於在某些遊戲環節、13位求愛勇士有機會獲得其他女神頒贈的鎖匙，故最終勝出者能否與自己組的女神同房過夜仍是未知數！另一值得留意的地方，是Dating Camp的閨密花生團，除了有雲文子師傅坐陣，還有五位女神的閨密：Sophie閨密莊子璇Hilary、Step閨密何泳芍Honey、Yuki閨密王菲、Carman閨密莊思明、Maggie閨密鄧伊婷，亦有權給出鎖匙給自己滿意的求愛勇士，整個Camping可謂充滿變數！

GM曾展望事後都好冧。

Sophie葉蒨文個樣勁冧。

上周宣傳已輕輕提及扯大纜，故本周宣傳重點落在「勁多嘢睇」的中西餐配對環節，及心意配對遊戲。這一集，備受兩地網民熱捧的Sophie及曾展望（簡稱GS配），將拼發更多火花，除了眉目傳情、隔空呷醋，還有甜度爆標的深情對望！事緣獲命運之神眷顧大玩親密遊戲的GM及Sophie，抽中要「不能眨眼的情況下對望10秒」，結果二人在不能自控地甜笑的情況下深情對望，期間Sophie忍不住篤爆GM：「你隻耳仔好紅」，GM則一臉羞澀地摸住耳仔否認：「冇呀！有咩？」可惜愈否認耳仔愈紅之餘，連帶整個人也紅起上來，獲Sophie取笑「同件衫（GM身穿粉紅背心）一樣色」；事後二人分別接受製作組訪問，還對之前的甜蜜對望回味不已。想直擊二人如此犯規的甜蜜場面，以及親眼直擊兩位當事人回味時有多甜，就要密切留意最新一集《女神配對計劃》。

Sophie一句口乾想話斟杯水，Eddie二話不說飛奔去做「送水熙」，正！

其實GM在Camping追求女神Sophie時與第一回合的「三角枱約會」同樣不是一帆風順，除了要面對在第一回合表現勇猛的林澤謙（Him）繼續窮追不捨，就連之前沒有甚麼表現的林堡熙（Eddie）也忽然發力急起直追。Eddie除在扯大纜環節，憑藉一件事令Sophie好感度爆標、直認欣賞之餘；在中西餐配對環節，亦因與Sophie有緣地同時選中中餐枱而獲得大量交流機會，Eddie亦抓緊時機向Sophie瘋狂獻殷勤；Eddie甫見Sophie想坐下，即主動出擊：「呢度特登留個位畀你架」，而Sophie則怕醜得連環扁嘴；之後 Yuki示意想坐Eddie隔籬，Eddie即搞笑地說：「等等先」，並望實Sophie攞Permit：「得唔得架？」當得到Sophie嬌俏地回：「你決定啦」，Eddie即開心地笑著示意Yuki坐在自己旁邊：「可以可以！Sophie話可以。」Eddie事後直認與Sophie同枱吃中菜感到開心：「最尾我同Sophie嗰吓同枱，我就Yes！正！」並邊說邊做勝利手勢，陽光得來又有稚氣。

Sophie一句口乾想話斟杯水，Eddie二話不說飛奔去做「送水熙」，正！

而當聽到Sophie表示口渴後， Eddie除第一時間遞手示意要水，未幾更索性跑去遠處為Sophie攞水：「我過去攞我過去攞，你坐低你坐低。」回到座位後，Eddie率先為Sophie斟水之餘，還照顧了同枱的其他人，獲得Yuki及花生團一致讚好！之後Eddie還情深又認真地聆聽Sophie飲食喜好，滿滿的誠意令原本未有太留意Eddie的Sophie也為之動容：「我覺得佢對眼好似淨係得我一個咁，冇理其他人，好似好想了解我，我覺得都幾有誠意。」

Sophie一句口乾想話斟杯水，Eddie二話不說飛奔去做「送水熙」，正！

Eddie第一時間斟完水畀Sophie，之後再斟埋水畀其他人，好有風度咯。

對於Sophie嘅飲食喜好，Eddie用心聆聽、提出問題兼細心思考。

Sophie自揭因前度六年沒有去過旅行 背後理由勁洋蔥！

雖然Eddie真心兼火力全開，可惜Sophie視線卻數度忍不住落在隔籬枱的GM身 上，當發現GM與Maggie大聲講大聲笑時，Sophie更直認呷醋：「嗰吓唔知點解傷心咗一秒。」Sophie今集還自揭了一個驚人秘密，原來她已有足足六年沒有去過旅行，理由更與前度有關：「我同我EX一齊咗六年半，我係一路想佢帶我去日本，但就係一路等咗好多年都冇實現到…咁啱嗰陣疫情佢有啲困難，或者生意上佢心情各樣嘢都唔係好好，咁我就一路陪住佢啦。」如此長情又願意為人設想的Sophie、實在令人動容。

GM同Maggie喺另一張傾到好開心，唔知係咪激將法呢？

Sophie忍唔住係咁望GM搞乜鬼，望到好似自己身處何方都忘記咗咁喎。

Sophie忍唔住係咁望GM搞乜鬼，望到好似自己身處何方都忘記咗咁喎。

Sophie忍唔住係咁望GM搞乜鬼，望到好似自己身處何方都忘記咗咁喎。