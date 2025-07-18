香港小姐2025｜落選佳麗藍藍爆秘聞　「才女」親傳奇招克服羞恥心

《2025香港小姐競選》14位入圍佳麗正式誕生，不少「賽前大熱」遺憾出局或自行宣布退選。當中在兩次面試時穿着旗袍滲「仙氣」，在網上「小紅書」等平台呼聲頗高的「藍藍」陳曉藍也落選了。雖說止步55強，但似乎未有打擊到她追夢，日前（13/7）她和同樣參選過港姐的劉超慈（Bianca）在Instagram開Live，主動造「流量」，更大談不少參選時的秘聞，花生趣事，一樣有話題有討論！

「藍藍」陳曉藍和劉超慈（Bianca）好老友。（IG圖片）

份屬多年好友

據知，兩人為多年「老Best」，因國學交流而認識，除了日常聚會以外，私底下還經常Girls Talk，分享討論中華文化，旗袍服飾，國學字畫等等。她們表示，今次開Live暢談，純粹應網民要求分享「港姐」話題。

劉超慈（Bianca）創辦超然堂，為女性提供前路規劃、心靈卡體驗、玄學諮詢、文化聚會等服務。（IG@bianca_cccc）

「藍藍」陳曉藍止步於第二輪面試，唯有下年再見啦。（IG@ 0lam._.mal0）

曾志偉做事好認真

陳曉藍續說，面試見評審時心情興奮，而且過程與想像中差別不大，認為自己表現不錯。她也提到，總經理曾志偉予人不一樣的感覺：「睇《獎門人》嘅時候佢好玩得，好開心，但係志偉哥嗰日好認真，有落選佳麗說：『以後見到志偉哥都笑不出了。』」

原來「藍藍」陳曉藍在小紅書上也頗受歡迎。（資料圖片）

藍藍甩碌趣事

陳曉藍亦提到一件小插曲，不習慣高踭鞋的她，入到面試場地時甩了鞋扣，但因為有些緊張的關係，全程都未有俯身扣好：「其中一個評審望住我隻腳，最後提醒我：『好危險，你整返好先。』」她才敢扣好鞋扣。

「藍藍」陳曉藍自小喜歡國學文化，所以着旗袍去參賽。（資料圖片）

「才女」親傳奇招：喺屋企除晒衫⋯⋯

陳曉藍又講小秘密，表示自己曾向劉超慈請教，怎樣在穿着泳衣介紹自己時顯得「淡定」：「我問過Bianca，佢教我喺屋企除晒衫，對於塊鏡練習講嘢，因為嗰種羞恥心好唔同。」劉超慈也表示，當克服甚至習慣了這種穿着內衣時說話的心情，到面試時，又或者其他場合演講時，也就不會再感到尷尬和緊張了。劉超慈也直言，自己私藏了相當多有效改善說話技巧的方法。

據知「藍藍」陳曉藍為土生土長香港人，落選實在令人可惜。（IG@ 0lam._.mal0）

藍藍表明會再接再厲參選

陳曉藍亦提及她自小就有做香港小姐冠軍的憧憬，更表示，雖然今次落選，但仍沒有影響她對自己的信心和能力。「我選幾多次都係為咗個后冠！」表示，她會在這一年之間裝備好自己，並在於下一年還會再接再厲。

劉超慈分享其中幾個參選前需要準備的細節。（IG@bianca_cccc）

劉超慈教參選秘技

直播中，劉超慈分享了幾個秘訣，以供未來打算參選香港小姐競選的網民參考。「第一，要練習着泳衣同高踭鞋，練好啲行路。第二，要減大腿肉，因為着泳衣時會好明顯。第三，毛髮要處理乾淨，咁着泳衣就唔使咁擔心。第四，我留意到有女仔全身都搽晒粉底，其實呢個都好緊要，因為評審睇你係會睇全身。」近年涉足商界，又擔任不同場合主持的劉超慈，在早年開辦了超然堂，專為姊妹提供前路規劃、心靈諮詢和療癒，玄學諮詢等，亦會傳授和分享成為知性型女性的心得，她表示近年多了不少中港澳內地美女向她諮詢。

混血靚女Bianca（劉超慈）曾參選《2022香港小姐競選》，但無緣晉級。（資料圖片）

劉超慈（Bianca）仲出埋書添。（IG@bianca_cccc）

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