姚樂怡曾在TVB被老前輩摸手摸腰：可能佢係習慣咗手勢｜專訪一

姚樂怡自90年代出道以來一直是香港影壇熟悉的面孔，中學畢業後由模特兒轉型，1998年加入TVB，以「電波少女」身份為人認識，之後憑《陀槍師姐》、《狀王宋世傑》、《尋秦記》等人氣劇集打響名堂，更以自然不造作的形象深得觀眾喜愛。姚樂怡戲路廣闊，由敢演性感角色到正氣女警，樣樣得心應手，參演過近二十部電影，當中《跑馬地的月光》更獲提名金紫荊獎最佳女配角。

姚樂怡第一部TVB劇集便是《陀槍師姐》。（劇集截圖）

作為模特兒，拍了一套《女子監獄1993》和《尖東老泥妹之四大天后》便加入了TVB，她指當時因為拍電影，覺得自己原來對演戲有濃厚的興趣，所以當收到試鏡邀請後，很快順理成章地便加入了TVB。而姚樂怡加入TVB後，並不止拍劇，也拍了不少令人印象深刻的電影。

姚樂怡首部電影《女子監獄1993》。（電影截圖）

《尖東老泥妹之四大天后》。（電影截圖）

姚樂怡的性感形象，來自王晶兩部電影當中－《超級整蠱霸王》與《驚天大賊王》，她指自己本身並沒有特別要走性感路線，但可能戲中有幾個場口，令到大家都留下深刻印象，她說：「我覺得最性感就是晶哥那些，裏面是有一點性感的鏡頭，可能這幾部大家很喜歡看，所以覺得很性感。還有那時TVB選了一個電波少女，我們都以為電波少女就好像日本的電波少年那樣走，但不知為何出來後有很多宣傳都是穿泳衣，」

姚樂怡性感形象由《超級整蠱霸王》開始。（電影截圖）

《驚天大賊王》。（電影截圖）

從影而來，姚樂怡遇過不少幫助她的人，但也有碰上圖謀不軌的。在TVB拍劇時，便遇上了借關心為名，實則摸手摸腳的前輩。她說：「其實他很喜歡等拍劇的時候，會過來問你近況，『你怎樣？最近可以嗎？』但每次都來，每次都是這樣揉（手），有時摸摸腰，我覺得不要這樣，你幫我身體檢查嗎？然後他呆了，我是笑著說的。」

姚樂怡在TVB學識了很多事。（資料圖片）

姚樂怡事後問身邊的女性朋友，原來這位被受尊重的老前輩，不止向她出手，其他人亦同樣中招。「某幾個朋友都知道是誰，可能其實他是習慣了手勢，他不是摸你的重要部位，搓一下手或腰。那時的感覺是，我不相信他會這樣做，因為他也是一個很受人尊重的前輩，我覺得一把年紀，這樣不會感到享受的。後來越來越多的時候，我便出聲，因為我遇到這些，除非我覺得不是，但如果我覺得是，我一定會出聲保護自己。」

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