徐榮有心有力宣布家中有新成員　曾花逾五百萬栽培兒女興趣勁揼本

徐榮 一向是圈中出名廿四孝爸爸，18歲兒子徐朗成為港超聯球隊「大埔足球會」全職球員，9歲幼女「包包」徐心怡舞技超卓，成功考入YS韓國偶像學院，接受全面韓國K-pop培訓，曾出賽奪冠，8月將代表香港前往英國表演。徐榮日前無預警宣布家中有新成員加入，果然有心有力！

一家四口勁幸福！（IG/@tsuiwing0807）

徐榮悉心栽培子女。（IG圖片）

徐榮攬實前世情人包包。（IG圖片）

徐榮眼見大仔徐朗對足球有興趣和天份，5歲起送他加入傑志青訓，10歲後加入港隊。2020年9月，徐朗疫情下遠赴英國留學，徐榮希望兒子專注足球訓練，選擇了於英國學界享負盛名的私立寄宿中學Bede’s Senior School，每年學費高達40萬港元﹗

18歲大仔徐朗現時已成港超大埔的職業足球員，而包包就好鍾意跳舞。（IG圖片）

而女兒包包遺傳爸爸的演藝細胞，喜愛跳舞與唱歌，為了培育包包的才華，安排包包到韓國一級偶像學院YS香港分校，全面接受韓國正統K-pop培訓，早前與同校尖子參加《ASAF 亞洲學生藝術節》勇奪團體舞中童組冠軍。據悉，YS收生要求極高，需要接受多輪面試才獲取錄。合格後先獲取錄，不少家長爭相替子女報讀，有多位韓國天團如BLACKPINK、BIGBANG、BTS及(G)I-DLE等御用編舞老師定期來港授課。其實徐榮曾自爆為栽培子女，在教育及培養興趣等方面花了500萬港元，而在「包包」身上更花了逾200萬港元，果然十分愛錫一對子女。雖然壓力甚大，但徐榮仍在IG報喜：「歡迎徐陳之家新成員，超級可愛2兄弟，多謝貓貓義工Wing姐姐信任，將貓貓放心交俾我哋，仲有多謝暫託Alice，湊得佢哋咁好。#新手鏟屎官#領養代替購買#多多指教#貓星人。」

9歲包包組混合團隊跳K-POP參賽奪冠。

徐榮和太太到場支持愛女「包包」。

兩位新成員超可愛！（截圖）

「包包」徐心怡、Mila、Karlos及Payton奪團體舞中童組冠軍。

團體舞中童組冠軍。

團體舞少年組冠軍。

包包之前都有分享跳舞片段。（IG圖片）

包包出世未滿3個月，便在TVB處境劇《愛回家》飾演「馬家好」一角，與徐榮父女檔拍住上拍劇，更經常一齊拍廣告賺錢，當年有「廣告小天后」之稱。轉眼間，包包已經9歲，暴風長高擁有一雙長腿，雖然變了「四眼妹」，但經常都貪靚除掉眼鏡拍照，眼大大五官精緻，變成可人兒大有機會步爸爸後塵入投身演藝界。

包包出世未滿3個月，便在TVB處境劇《愛回家》飾演「馬家好」一角。（微博圖片）

包包出世未滿3個月，便在TVB處境劇《愛回家》飾演「馬家好」一角。（電視截圖）

包包BB時好Cute。（IG圖片）

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