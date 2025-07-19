43歲男星自揭曾做過第三者　想結婚但被女友拒婚：我哭慘

現年43歲的台灣男星汪東城早已到適婚年齡，近日在直播中面對網民提問「為甚麼不結婚」時，卻完全沒有迴避，反而侃侃而談，自爆曾遭女朋友拒婚，甚至發現原來自己是第三者，令不少網民感到震驚。

汪東城容貌近年遭受質疑「整容過度」。（汪東城微博圖片）

在直播中，汪東城顯得鬆弛自在，面對網民提問「為甚麼不結婚」時，他就坦承曾有過結婚對象：「她不想跟我結婚，她最後跟別人結婚，那我怎麼辦法？結婚是兩個人的事，又不是說一個人想就可以結婚。那時候我哭慘，而且最猛烈的是，我還是第三者。」語氣充滿了遺憾與無奈。

汪東城直播大談感情問題。（微博圖片）

隨後，他還自揭為一段異地戀全情投入的相戀點滴：「你跟一個人交往了好一陣子，然後你一直沉進在那個愛情，然後每天視訊，講電話，打字，雖然異地他鄉，但每天都覺得說她就這樣子陪伴着。」但沒想到在一年之後，他就發覺對方態度大轉變：「發現她突然變了個人似的，就這樣子漸行漸遠，莫名其妙，然後突然那麼一瞬間，才發現她要結婚，而新郎不是我。」

汪東城熱愛動漫。（汪東城微博圖片）

而對於網民的提問，汪東城突然回憶傷心事，他表示：「只是讓我有點淡淡的憂傷。」再次強調：「我不是不結婚，我也不是不想結婚，緣份這種東西就是，不是你想怎麼樣就怎麼樣。」自認處女座就是想得比較多一點，因為婚姻其實需要衝動的。