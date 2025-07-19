女神大女幼稚園畢業　百感交集：父母應該是全世界最矛盾的生物

來到7月又是畢業季節，三女之母Anjaylia陳嘉寶大女Hosanna今年幼稚園畢業，最後一個上課日，亦令她百感交集，萬分不捨。



Anjaylia陳嘉寶與初戀男友黃頌祈結婚，婚後3年抱3。（IG：@anjaylia）

3女之母！（IG/@anjaylia）

Anjaylia陳嘉寶育有3名女兒。（IG／@anjaylia）

2017年陳嘉寶與初戀男友黃頌祈結婚，婚後3年抱3，早前上載大女Hosanna畢業照後，終於到最後一個上課日，她撰寫長文感慨萬分：「今天是最後一次在幼稚園接Hosanna放學呢…父母應該是全世界最矛盾的生物—— 天天默默祈禱小孩要愉快成長，心裡卻永遠捨不得他們長大。我的寶寶還是我的寶寶，但這個寶寶長很高了，忽然重到我都快要抱不動…」

Anjaylia陳嘉寶早前上載大女Hosanna畢業照。（IG：@anjaylia）

Anjaylia陳嘉寶早前上載大女Hosanna畢業照。（IG：@anjaylia）

Anjaylia陳嘉寶早前上載大女Hosanna畢業照。（IG：@anjaylia）

Anjaylia陳嘉寶早前上載大女Hosanna畢業照。（IG：@anjaylia）

回想剛上學不久即遇上疫情，陪住小朋友面對一個個挑戰，陳嘉寶不禁憶起一點一滴回憶：「明明不久前趕着快要打鐘，她走得慢，我一口氣可以抱着她快步走兩條街的…這幾天一直想起第一次為她穿上幼稚園校服，為她戴上小口罩，牽着她的手帶她到學校，陪她進課室認識老師和同學、陪她跟着老師的指示接了人生中的第一隻紙飛機。她常常都會給我驚喜。她的那些笑容如果可以放在保鮮瓶永久保鮮就好了…我的女兒不用考最高分，也不用拿多少個獎牌，都永遠是我心目中最優秀的寶寶。怎麼會這樣呢？我一想到她要畢業了就會流眼淚…距離我再也抱不動她的日子，又近了一日。」

Anjaylia陳嘉寶大女Hosanna最後一個上課日，接放學時忍不住落淚。（IG：@anjaylia）

Anjaylia陳嘉寶大女Hosanna最後一個上課日，接放學時忍不住落淚。（IG：@anjaylia）