45歲女星愛女不愛讀書想赴韓做練習生　網民極力勸退：長得不好看

曾因主演《還珠格格3》紅遍大江南北的黃奕，在2011年與商人黃毅清結婚，婚後育有一女兒黃芊玲，但他們最終在2014年離婚。近日，黃奕就在社交平台分享一段與女兒閒聊的視頻，透露12歲的女兒不喜歡讀書，反而想去韓國做練習生，嚮往做明星，對於這個問題她就相當糾結，不知道是該給予尊重還是阻止。

黃奕曾因主演《還珠格格3》紅遍大江南北。（黃奕微博圖片）

從黃奕上貼的視頻可見，她們母女二人在家中吃飯閒聊，當她問到女兒為甚麼不喜歡讀書時，在英國接受教育的她就表示：「很落後，根本都不開心，不純真，就像機械人一樣。」反而想去韓國做練習生。

而身為圈中人的黃奕當然知道練習生不容易做，還當面向女兒舉出以韓庚為例子，：「他都跟我說有一次跳着跳着，醫生說你這肋骨好像斷了又長好了，他說不知道。」竟然受傷不自知，強調練習生訓練量太大了，似乎想藉此勸退女兒。

母女二人閒聊。（影片截圖）

黃芊玲不喜歡讀書。（影片截圖）

黃奕亦強調其實明星這份職業不容易做，但黃芊玲就有自己看法：「那種成就感就不一樣了，有成就感你很開心。」她還清楚講明去韓國SM做練習生，200萬個人搶75個位置，萬一沒有成就感，為了的夢想，花了幾萬個小時練習，結果也還沒有出道呢？但黃芊玲始終堅持自己的想法：「反正我就一定要去體驗，（到底想體驗甚麼，那麼吸引你呢？）因為他們就唱歌、跳舞，在舞台上就閃閃發光。」她強調自己可以吃苦。

黃奕一直舉出例子勸退女兒。（影片截圖）

而黃奕再提到做明星他人會對你評頭論足，能接受嗎？黃芊玲就二話不說：「不在意別人的想法。（怎麼可能不在意呢？）你可以改啊！讓自己變得更堅強，你都當藝人了，為啥我不能。」面對12歲女兒的選擇，她始終很糾結：「當媽媽的，到底該不該百分百只是孩子的熱愛？」不少網民得知黃芊玲有一個明星夢後，大部分都是勸退，直指她長相普通，完全不適合，大家留言表示：「長得不好看」﹑「顏值差」﹑「真心不合適」等，完全沒有繼承媽媽的高顏值基因。

不少網民批評黃芊玲的長相，根本不適合做明星。（影片截圖）