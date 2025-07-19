黃泰來離世｜文雋爆故友入院拒絕探訪　見證與樂易玲分手戀劉美君

電影導演黃泰來日前（16日）傳出因喉癌病逝，享年75歲。黃泰來生前曾於佳藝電視及麗的電視任職編導，80年代轉戰電影界，曾執導電影《如來神掌》、《法內情》、《三狼奇案》等等，但自1994年拍畢《刀劍笑》後就如神隱，有指他已退休多年。而與黃泰來相交多年的文雋，近日在YouTube頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》分享兩人昔日相處點滴！

梁小龍與《爭霸》監製黃泰來近40年未有合作，受訪時笑言梁小龍的角色會由頭客串到尾。（葉志明攝）

與黃泰來相交多年的文雋，近日在YouTube頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》分享兩人昔日相處點滴！（YouTube影片截圖）

文雋透露與黃泰來相識多年：「其實我同Taylor嘅結緣應該係由1978年開始，我哋識咗47年，我喺90年代北上之後，大家嘅交往係少咗，不過感情好好。」文雋指黃泰來近年在深圳居住：「大家都知佢嘅女人緣係好好，但係陪住佢嘅唔再係女人，係8、9隻好得意嘅狗仔。」文雋透露曾計劃相約黃泰來見面：「點知我喺今年5月，聽到消息話佢入咗醫院，上個月見到麥當傑，本來諗住約埋去探佢，點知麥當傑話佢唔肯畀人去探佢，謝絕探訪，因為佢唔想畀人睇到佢個樣。估唔到我啱啱喺英國返嚟，一落機冇耐收到呢個消息。」

文雋與黃泰來相識47年。（YouTube影片截圖）

文雋指黃泰來近年在深圳居住，入院後拒絕探訪。（YouTube影片截圖）

黃泰來。（YouTube影片截圖）

黃泰來生前異性緣不俗，據知他是TVB高層樂易玲的第一任男友，有指樂易玲對黃泰來極為崇拜，甚至願為黃泰來赴湯蹈火。黃泰來藝術家性格下時常不修邊幅，為人極大男人，但樂易玲亦不介意，不過最後因為劉美君的介入而分手。文雋在節目中大爆當年見證着黃泰來與樂易玲由拍拖到因劉美君介入而分手：「嗰陣我哋拍《靚妹仔》嘅時候，劉美君係幫麥當雄做資料搜集同周圍搵人，佢嗰陣好厲害同非常聰明，唔知喺乜嘢場合佢同黃泰來交往咗，後嚟劉美君一碟成名，後面其實黃泰來都有助力。跟住有一啲我嘅活動，例如我結婚嘅時候，黃泰來同劉美君都抱住個仔嚟。佢哋生咗一仔一女，大兒子叫Jackie、黃雋傑，文雋個雋、麥當傑嘅傑，所以我同麥當傑一個係肥契爺，一個瘦契爺。」

TVB高層樂易玲（樂小姐）。（葉志明 攝）

文雋在節目中大爆當年見證着黃泰來與樂易玲由拍拖到因劉美君介入而分手。（YouTube影片截圖）

黃泰來。（YouTube影片截圖）

劉美君曾透露自己在父母離異影響下，感情缺乏安全感，總覺得靚仔不會真心對待自己，所以當年面對「唔靚仔」得黃泰來的熱烈追求，反而比較受落。二人於1982年結婚，育有一子一女，但在1992年離婚，談及與黃泰來離婚的原因，劉美君認為是性格不合：「其實第一年我已經發現整件事都係錯，但我堅持咗10年希望可以得，嗰次學識咗一樣嘢，唔得就係唔得。」

劉美君也是香港娛樂圈中少有的早婚女藝人之一。