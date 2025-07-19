動漫節2025｜網紅Muizi揼本出寫真　稱買書可「維護世界和平」？

一連7日書展2025火熱舉行中，當中除了充滿文字的書本以外，也有充滿「福利」的書本，說的就是一班模特兒、網紅趁機推出的寫真書！不過，也有不少網紅選擇「避風頭」在動漫節擺檔賣寫真，當中，網紅Muizi的寫真書就頗為令人期待。



網紅Muizi受邀上ViuTV節目《晚吹 - 一車女人》分享自己的愛驅。（ViuTV節目截圖）

網紅Muizi受邀上ViuTV節目《晚吹 - 一車女人》分享自己的愛驅。（ViuTV節目截圖）

網紅Muizi約於數年前，因身材出眾及不拘小節的個性而為人熟悉。熱愛「玩車」和動漫文化的她，早年更因「痛車」而受邀上ViuTV節目《晚吹 - 一車女人》分享自己的愛驅。

IG有好多性感照。（IG@lengmuijai）

當然，講到出寫真書又是另一門專業。熱愛「痛車」文化的她，更是硬照模特兒和cosplay界圈中小有知名度的人。Instagram充滿清涼照不在話下，原來她每年都會推出一本寫真集回贈粉絲她接受《香港01》訪問時表示，今年已是第4年推出寫真，而且更自資飛到北海道取景拍攝，她也透露，將在動漫節Hall 1 F32攤位擺檔。

網紅Muizi出寫真書，去北海道取景，認真「揼本」。（受訪者提供）

網紅Muizi出寫真書，去北海道取景，認真「揼本」。（受訪者提供）

買寫真書送襟章。（IG截圖@lengmuijai）

題外話，講到隨寫真書附送的襟章，原來又有一段故，Muizi解釋，為什麼是「維護世界和平邪教組織」？她說：「因為啲人成日講露胸就係維護世界和平，你睇我就知，但係啲人又成日批評呢樣嘢唔可以擺上枱（即不可明目張膽地做），所以我個fans club就係叫『維護世界和平邪教組織』。而家個會IG有千幾人，只要買我本書就可以加入！」

網紅Muizi出寫真書，去北海道取景，認真「揼本」。（受訪者提供）

網紅Muizi出寫真書，去北海道取景，認真「揼本」。（受訪者提供）

網紅Muizi出寫真書，去北海道取景，認真「揼本」。（受訪者提供）

IG有好多性感照。（IG@lengmuijai）

她說：「預計印200至300本，如果咁好彩賣晒就加印！」問到當初影寫真的原因，她坦言：「因為一開始就鍾意影靚相，除咗擺IG多人睇，都想大家陪我一齊去旅行，所以就做咗本一半寫真一半介紹旅遊景點嘅旅遊書。」她透露除了靚相之外，也有附近特色景點、店舖的地址及介紹：「fans可以拎埋本書去旅行，當旅遊書都得。」