颱風韋帕兩台女記者海邊吹到聲震企唔穩　陳尚萱表情痛苦獲讚敬業

颱風韋帕襲港，十號風球正懸掛中，一眾新聞工作者仍謹守崗位為市民報道風暴消息。每逢打風，電視台記者總會去尖沙咀碼頭、紅磡碼頭、杏花村、堅尼地城等「熱點」直擊風勢；而今次十號風球，無綫新聞及有線新聞就分別派出兩位女記者陳尚萱及高靖在戶外採訪，網民見兩位企都企唔穩，又擘唔大眼，都感到相當心痛。

TVB的陳尚萱身處紅磡碼頭採訪，並且一人肩負起無綫新聞台及明珠台新聞的報道重任，報完中文報英文。（無綫新聞/明珠新聞）

而TVB的陳尚萱，亦獲讚是MVP，她身處紅磡碼頭採訪，並且一人肩負起無綫新聞台及明珠台新聞的報道重任，報完中文報英文，展現超強雙語能力。她採訪期間被吹到搖來搖去，歇力按實頭盔，且全程睜不開眼，又因為風聲太大，她要對咪大聲叫喊才能聽到報道內容，期間更有一塊疑是木板大型雜物吹到她身後，看來狼狽又驚險，但陳尚萱仍盡力交代颱風實況。網民留言：「嘩，呢位妹妹今朝先報完中文而家連英文都撈埋，似乎俾啲高層老點出去“學”嘢喎」、「Celine 因為中英都掂，所以已經唔係第一次報完中之後又報英，第一次好似係某年中秋。但無論如何，都 salute to 每一個仍喺10號風球底下默默工作既人。」、「向專業嘅攝影師，及記者致敬」、「真係專業到不得了。respect」也有人留言希望雙語能力一流的陳尚萱，能盡快升做主播，不用再橫風橫雨出去採訪。

陳尚萱在十號風球下站在紅磡碼頭岸邊。（無綫新聞/明珠新聞）

由於風聲吹到支咪收唔到音，陳尚萱要很拼命喊出報道內容。（無綫新聞/明珠新聞）

她看來被風吹得很痛苦。（無綫新聞/明珠新聞）

採訪期間更有疑似木板吹到陳尚萱身後！（無綫新聞/明珠新聞）

陳賞萱獲網民激讚敬業。（無綫新聞/明珠新聞）

陳尚萱身後有男途人，他也一度被風吹搖，要扶實柱子。（無綫新聞/明珠新聞）

有線新聞記者高靖現身堅尼地城海旁，網民貼出片段指：「記者懷疑中途一度被吹走咗」，見她站在岸邊十米外位置，鏡頭幾乎已被雨水遮蔽，見不清她的樣子，高靖表示不時有巨浪捲上岸，大風到自己要捉實柱才企得穩，報道期間她聲線抖震，並一度消失於鏡頭，觀眾誤會她被吹走，但相信應該是她讓開讓攝影師影到更清晰的環境。網民心痛嬌小的她要去外景採訪，留言：「尊重🫡建議公司老闆出感謝狀 一生中有幾多個10號風球」、「聽到個記者把聲震曬🥲🥲」、「故意搵個細粒記者去採訪？😢😢小心保重！」不過也有網民質疑為什麼電視台要派嬌滴滴女記者而非男記者去採訪颶風消息，擔心她們安危。

有線新聞派出女記者高靖去堅尼地城海旁採訪。（有線新聞）

鏡頭幾乎已被雨水遮蔽，見不清高靖的樣子。（有線新聞）