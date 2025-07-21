性感DJ SODA零P圖被狠批大走樣似喪屍　討論區網民批：吹氣公仔咁

韓國電音女王DJ SODA因樣靚身材正，及憑出色的舞台技巧而有名。近日她在Instagram分享一則短片，竟被網民發文批評：「DJ SODA依家成隻喪屍咁...」到底DJ SODA是整容過度，還是有甚麼改變？有網民討論直言：「吹氣公仔咁。」相當不留情面。



南韓性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」在全球享有高知名度！（Instagram / @deejaysoda）

在過去數年，DJ SODA均是DJ Mag百大女DJ的第一位。據資料顯示，現年37歲的DJ SODA約於2013年開始擔任DJ，2015年走上韓國世界DJ音樂節的舞台。翌年開始已經越「捽」越紅，發行的迷你專輯《Closer》更與當紅的SISTAR合作。之後的故事，相信大家都能猜到，DJ SODA被邀請到世界各國演出，與不同單位合作，成為世界知名的性感女DJ。

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ SODA一向都以性感形象示人，標誌性的髮色，及不科學身材更是令粉絲們傾慕。不特只，在每場演出中，DJ SODA除了控制音樂輸出，混音等，亦喜歡與觀眾互動，瘋狂跳舞。從短片上看，DJ SODA的確比過去的她纖瘦了一些，腹肌和腿部肌肉變得明顯，而且臉龐也變得瘦削，可能因為身材變化，才有網民批評「成隻喪屍咁」。

有網民在討論區發文，狠批DJ SODA似喪屍。（IG截圖@deejaysoda）

有網民在討論區發文，狠批DJ SODA似喪屍。（IG截圖@deejaysoda）

有網民在討論區發文，狠批DJ SODA似喪屍。（IG截圖@deejaysoda）

討論區中，網民對於DJ SODA的變化也十分不客氣，有人留言：「有啲似吸毒咁，個身材好古怪，塊臉又好漲（脹）好膠」，也有人批評她的身材：「個胸跳都唔識郁咁濟」，又有人留言：「吹氣公仔」、「好像女巨人」、「成隻奇行種咁」，批評得十分狠。

網民留言狠批。（LIHKG截圖）

留言都幾狠。（LIHKG截圖）

瘦了少少，差別不算好大。（IG@deejaysoda）

瘦了少少，差別不算好大。（IG@deejaysoda）

瘦了少少，差別不算好大。（IG@deejaysoda）

瘦了少少，差別不算好大。（IG@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ SODA（Instagram@deejaysoda）

DJ SODA（Instagram@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ Soda（IG@deejaysoda）

DJ SODA最常被攻擊的是外貌。（LIHKG截圖）