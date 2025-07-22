專訪｜黎彼得《歡樂今宵》編劇出身　讚TVB綜藝佳：好多潛龍伏虎

黎彼得去年轉型做YouTuber，主持《玖噏秘笈》節目頗受歡迎，簽約公司令他收入穩定，經濟還過得去。黎彼得早前評夏韶聲開告別騷「最紅嗰時冇見佢開」言論惹火，黎彼得指兩人已認識幾廿年，他謂：「其實我都唔會鬧佢，一句半句，你搞嚟做乜呀，咁咋嘛！」

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黎彼得去年轉型做YouTuber，主持《玖噏秘笈》節目句句惹火。（葉志明 攝）

日前夏韶聲受訪直稱黎彼得「呢個阿叔」，直斥對方未到級數、資格評論他。對此黎彼得表示：「唔使理佢啦，炒花生，炒嚟炒去！」問到是否怕得罪對方，黎彼得未驚過，他說：「佢又唔係黑社會，使乜驚啫？」他稱不打算拍片再與對方「駁火」，因不想「愈描愈黑」。問到是否與夏韶聲有私下聯絡，黎彼得稱對方沒有找他，與夏韶聲交情一般，「以前都唔多熟！」

一原因看淡樂壇

黎彼得率直敢言，曾評TVB節目《中年好聲音》為「烏合之眾」，焫埋張敬軒、MIRROR，指香港音樂行業、填詞界已為「夕陽工業」。他拒重出江湖，認為他所填之詞已過時；他又指現今港人中文水平不及上一代，黎彼得不諱言：「而家個個都係打字，你要佢寫封信？便條都唔識寫！好多係竹昇，更加唔識（中文）。變咗好多文雅嘅歌詞，就算你寫得靚過唐詩三百首，佢都唔識欣賞、唔知你寫乜！佢哋有佢哋嘅文化。」

為何看淡香港樂壇，黎彼得直言太多殿堂級音樂人離世，導致青黃不接，「填詞人死淨我同鄭國江，最早死林振強，林夕又去咗台灣，總之呢個行業息微㗎啦！」黎彼得形容為「黎明前嘅黑暗」，看來仍心存一絲希望。

黎彼得直言填詞界青黃不接，是看淡香港樂壇主因。（葉志明 攝）

《歡樂今宵》編劇出身讚TVB綜藝科「潛龍伏虎」

黎彼得現多為開電視拍節目。3年前他因「通波仔」手術停工三個月，被飛出處境劇《愛．回家之開心速遞》，致電高層曾勵珍未獲接聽。黎彼得透露與TVB沒有再聯絡，他說：「間公司咁大，你點會同間公司有仇呢？同某人有啲恩怨，種落咗啲嘢，又或係咪得失咗人，你又唔知。有啲嘢完咗就完咗，無關係。」是否與山頭文化有關？黎彼得否認道：「度度都有山頭。」至於TVB老化，黎彼得則認為關高層事。

雖然一度與TVB留下「牙齒印」，惟《歡樂今宵》編劇出身的黎彼得，激讚近期《中年好聲音紅白大戰》出色，他最欣賞TVB綜藝科人員，直指TVB人才眾多，「呢個台好多潛龍伏虎，睇吓你發唔發大嚟搞啫！」