葉童黃德斌主演廣東話黑色話劇載譽歸來　神秘合唱天王天后級歌曲

由葉童和黃德斌領銜主演，改編自上海話劇藝術中心原創舞台劇《不可說》的廣東話版黑色喜劇：《唔講得》去年11月於香港文化中心大劇院的首演叫好叫座，早前於吉隆坡及廣州兩地的巡演也獲取了空前成功。《唔講得》將於9月4-7日在香港文化中心大劇院重演，4-6日為夜場晚上7時45分場次，7日為日場下午2時30分場次，票價分別為$680、$480、$280和$180四種。現因觀眾反應熱烈，特別加開9月6日下午2時30分場次，加場門票現已於進念購票平台及城市售票網公開發售。

由葉童和黃德斌領銜主演，改編自上海話劇藝術中心原創舞台劇《不可說》的廣東話版黑色喜劇。(公關提供)

《唔講得》將於9月4至7日在香港文化中心大劇院重演。(公關提供)

日前《唔講得》劇中五位演員包括葉童、黃德斌、楊永德、翁煒桐和李俊樂進行新一輪排練，德斌說：「呢個劇過咗咁耐再喺香港重演，對我嚟講係一個新鮮嘅體驗，因為今次有啲唔同，特別係音樂方面嘅處理方式，我會當佢係一個新嘅劇去做。」葉童：「我同德斌係上年合作呢個劇，之後我哋去咗幾個地方演出，9月就會喺香港重演，大家都好開心。今次同德斌再合作有一種熟悉嘅距離感，唔知係咪一種感情嘅昇華，就好似要行番遠少少去觀望佢，去體會佢嘅感受嘅嗰種感覺，我唔知德斌佢點諗，但我覺得佢好似迴避緊我，佢開始對我有距離感！冇嘢嘅，我接受到嘅，有啲你唔想講嘅就唔好講，我明有啲嘢係唔講得嘅。」她又說：「今次重演我哋有個新嘗試，呢個新嘗試就係我同德斌喺個劇度本來係鬧交，鬧鬧吓就不如『唱』佢好似好啲。」

德斌說：「我哋會係現場互『唱』，將𥚃面一啲心底話『唱』出嚟。」葉童續說：「我唔單止會獨唱樂壇大姐大嘅歌，我仲會同德斌合唱一首天王天后級嘅歌，去『唱』出我哋係劇入面嘅心情。我哋一直以嚟都係用對白呈現感覺同故事，今次就將我哋嘅心情用歌曲呈現，我有一種『唱』德斌唱得好澎湃嘅感覺，我會周圍去『唱』佢。」

《唔講得》劇中五位演員包括葉童、黃德斌、楊永德、翁煒桐和李俊樂進行新一輪排練。(公關提供)

《唔講得》排練。(公關提供)

《唔講得》排練。(公關提供)

楊永德說：「觀眾睇《唔講得》呢部劇唔單止係睇劇情，後面重有好多深層次。」翁煒桐則指：「香港嘅觀眾睇過第一次就會食過番尋味睇第二次，再睇會睇得更加深入。」李俊樂稱：「今次我再喺香港參予《唔講得》，心情有啲緊張，𥚃面有啲新歌同音樂都要再準備，劇情都有改動，所以我都好期待。」

《唔講得》劇中演員：翁煒桐。(公關提供)

《唔講得》劇中演員：黃德斌。(公關提供)

《唔講得》劇中演員：楊永德。(公關提供)