碧咸反擊禿頭傳聞　零死角顏值回歸寸頭　因一事驚變「鬼剃頭」？

現年50歲的「萬人迷」碧咸（David Beckham）是全球公認的男神，一直保持著靚仔樣及Fit爆身形，其穿搭及髮型多年來一直都是潮流指標。近期碧咸返璞歸真以「寸頭」（Buzz cut）示人，而荷里活多位男神，包括Tom Hardy、畢彼特（Brad Pitt）、Justin Bieber、新超人David Corenswet等，都回歸「寸頭」。

碧咸是全球公認的男神，一直保持著靚仔樣及Fit爆身形。（IG圖片）

碧咸最近回歸寸頭。（IG圖片）

碧咸最近回歸寸頭。（IG圖片）

「寸頭」並不適合所有人，冇咁上下顏值都很難駕馭得到，髮型雖然易於打理，但要維持造型需要定期修剪。今日（20日）碧咸愛妻Victoria在IG分享了一段碧咸自己剷頭髮時，因剪髮器護罩組件突然脫落，失手剃走頭頂部分頭髮，範圍目測約半個手掌，驚變「鬼剃頭」。

碧咸在家剷頭髮時發生意外！（IG圖片）

一臉無奈。（IG圖片）

因剪髮器護罩組件突然脫落，失手剃走頭頂部分頭髮。（IG圖片）

有網民搞笑指這個髮型將會變成新潮流。（IG圖片）

片段中碧咸以手遮掩著頭頂，一臉無奈，而Victoria邊拍片問碧咸發生什麼事，並表示：「太可怕了！」。有不少網民看到片段後，都搞笑留言表示：「我很抱歉我笑了!!! 😂 交給專業人士處理!! 」、「依然好靚仔」、「這將會帶起潮流！」、「讓我震驚的是 他作為百萬富翁都自己理髮」、「不用怕 你還是David Beckham」、「頭髮好快生返出嚟」、「這將是明天的新潮流」。