洪嘉豪被發現關注MC張天賦緋聞　還原「肥手指」事件

洪嘉豪今日出席「太陽計劃」啟動禮。（鄺鈺瑩攝）

洪嘉豪首次擔任「太陽計劃」大使，今日現身啟動禮，他表示身為大使的責任是鼓勵年輕人追夢，又提到以前學彈琴怕被笑，所以要偷偷地進行，提到去年張敬軒在其個唱上送贈的線上音樂課程，洪嘉豪曾表示會捱夜上堂，但原來最後因為出席率太低而未能畢業。「我公開同大家道歉，亦同軒哥道咗歉，因為佢喺美國時間上堂，零晨兩點我都可以捱，早上六點我都可以起身，但四點我瞓定唔瞓？個課程開班係我澳門演唱會，所以真係好難handle，我堅持咗兩個星期，一放棄咗我就無再pick up返。」洪嘉豪又話， 如果有機會的話，想報讀關於音樂性、唱功的課程。

黃明德、黃淑蔓將到杭州與太陽使者交流。（鄺鈺瑩攝）

洪嘉豪首次擔任「太陽計劃」大使。（鄺鈺瑩攝）

另外，向來在Threads「潛水」的洪嘉豪，日前被發現讚好了一則關於MC張天賦緋聞的帖子，今日他亦為此事解釋。「錯在用左手偷玩Threads，我嗰時突然收到Fans DM，問我係咪like錯嘢，後來我一睇，當然有unlike返，但被截圖。段嘢比較敏感，搞到大家以為我認同件事，其實我unlike完先知件事講咩，如果有心like就唔會回收，錯就錯在用左手玩，而家玩Thraeds隻手指擺中間，連內容都睇唔到係咩。」