32歲息影港姐轉型做財經投資KOL　靚到皮膚發光講標準英語勁專業

32歲伍樂怡（Kelly）全面息影後轉換形象，專注發展自家泳衣品牌及做職場顧問，近來「百足咁多爪」，涉足人工智能（AI）、數據科學經驗、Web 3領域戰略投資多個領域，表示自己由美妝博主轉型做「區塊鏈探索者」，更透露參與了一個融資1700萬美元項目。伍樂怡雖然沒有幕前演出，但卻轉型做財經KOL，日前拍片解釋「穩定幣」，曬流利英語，靚到識發光。

伍樂怡當年參選港姐是大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入。（視覺中國）

伍樂怡日前拍片解釋何謂穩定幣，短短6分鐘片段中，伍樂怡條理分明地解釋穩定幣投資，她發文指：「研究了穩定幣好一陣子了」，看來的確做足功課。加拿大出世的她英語標準，非常好聽。伍樂怡最後叫大家讚好片段時不小心出現口誤，忍不住笑場，非常可愛。伍樂怡皮膚靚到識發光，退圈後仍然Keep得好，養眼又省鏡。

伍樂怡無得輸。（網上圖片）

伍樂怡穿上白色比堅尼在船上與Tiffany合照。(ig@ngkelly_)

伍樂怡2017年參選港姐，因與「最美小龍女」李若彤長得相似人氣極高。伍樂怡簽約TVB後先拍攝旅遊節目《3日2夜》，姣好身材及出眾氣質被網民捧為「仙氣女神」，2022年火速在電視劇《青春不要臉》擔正做女一。2023年伍樂怡宣布息影，今多以創業家或名人身份現身，早前她更到到港大分享人工智能（AI）及數據科學經驗，相當犀利。

伍樂怡拍片講穩定幣。（小紅書）

轉型做財經KOL。（小紅書）